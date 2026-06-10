El PP advierte de una deuda de casi 40.000 euros que "amenaza el patrimonio" de la Junta Vecinal de Magaz de Abajo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Camponaraya y también vocal de la Junta Vecinal de Magaz de Abajo, Pablo González Basante, ha reclamado explicaciones al pedáneo tras «conocerse la existencia de una deuda reclamada por la Comunidad de Regantes del Canal Alto del Bierzo que alcanza los 39.797,54 euros entre principal, recargos, intereses y costas».

La situación —dice al popular— fue puesta de manifiesto durante el pleno extraordinario de la Junta Vecinal convocado para la aprobación de las cuentas generales de 2024 y del presupuesto de 2025. González emitió su voto en contra de las cuentas generales de 2024, «que reflejan unos ingresos y gastos cercanos a los 13.000 euros y un superávit de apenas 183,10 euros», al considerar que «no ofrecen una imagen fiel de la situación económica, ante la existencia de una deuda que se arrastra desde el año 2018 y que ya se encuentra en vía de apremio».

«Estamos hablando de una deuda cercana a los 40.000 euros en una junta vecinal de en torno a 450 habitantes. Es una cantidad muy seria para una entidad de estas características y los vecinos tienen derecho a conocer toda la información sobre la causa de este impago y posible solución», afirmó el vocal y concejal en Camponaraya, quien también subraya que «la Comunidad de Regantes ha emitido recientemente un nuevo recibo por importe de 3.432,20 euros, lo que demuestra que el problema continúa generando nuevas obligaciones económicas para la Junta Vecinal».

«No estamos únicamente ante una deuda acumulada durante años, es que siguen llegando nuevos recibos. Los vecinos merecen saber cuál es el plan del equipo de gobierno para afrontar esta situación y evitar que continúe agravándose», añadió el popular. Para González Basante, resulta especialmente preocupante que una deuda de esta magnitud equivalga aproximadamente a tres veces el volumen económico anual reflejado en las cuentas aprobadas para 2024, circunstancia que considera incompatible con la falta de información ofrecida hasta el momento a los vecinos.