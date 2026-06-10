El Campus de Ponferrada volverá a ser epicentro de la formación en inteligencia artificial

Participantes en un evento anterior sobre IA celebrado en el Campus.L. DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada se convertirá, el día 16, en uno de los principales puntos de encuentro para profesionales, desarrolladores y empresas interesadas en las tecnologías que están transformando el presente y el futuro de la innovación digital. Bajo el nombre ‘Build //localhost’ y enmarcado en la plataforma tecnológica ‘PonFest’, el evento reunirá a especialistas de referencia en el ecosistema Microsoft y la inteligencia artificial para analizar las novedades más relevantes anunciadas recientemente en Microsoft Build 2026, una de las conferencias tecnológicas más influyentes del mundo.

La iniciativa está organizada por Global AI Ponferrada y la Cátedra ULETech Circular de la Universidad de León y «refuerza el posicionamiento de Ponferrada como un espacio cada vez más activo en torno a la innovación, la digitalización y las tecnologías emergentes», aseguran fuentes del Campus.

El programa combinará análisis estratégico, casos reales y demostraciones en vivo para mostrar cómo la inteligencia artificial está revolucionando el desarrollo de software, la productividad empresarial y la creación de nuevas soluciones digitales. Los asistentes podrán descubrir aplicaciones prácticas basadas en Azure AI, Azure OpenAI y GitHub Copilot, así como conocer las tendencias que marcarán la evolución del sector durante los próximos años.

«Más allá del contenido técnico, Build //localhost busca fortalecer la comunidad tecnológica local y generar nuevas oportunidades de colaboración entre profesionales, estudiantes, empresas e instituciones», explica la organización.

La participación es gratuita, aunque las plazas son limitadas y requieren inscripción en ponfest.es.