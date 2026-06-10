El Colegio Compostilla organiza un “bocadillo solidario” a beneficio de Asprona Bierzo
La recaudación se destinará al acondicionamiento de un jardín terapéutico en el centro de día y residencia Compostilla mediante la venta de bocadillos a tres euros
El AMPA del Colegio Compostilla celebrará el próximo 19 de junio un «bocadillo solidario» a favor de Asprona Bierzo. La actividad tendrá lugar a partir de las 13.00 horas en el parque del barrio y destinará íntegramente los fondos recaudados a la entidad social.
La iniciativa coincidirá con la tradicional salida en bicicleta organizada por el centro educativo, con el objetivo de que alumnado y familias puedan disfrutar de una jornada de convivencia y solidaridad.
Los asistentes podrán adquirir bocadillos de chorizo, jamón york y queso o salchichón por un precio de tres euros. Además, los tickets podrán adquirirse de forma anticipada hasta el 12 de junio en la entrada del colegio, tanto a las 9.00 como a las 13.00 horas, con el fin de agilizar el acceso el día del evento y evitar esperas.
Belén Rodríguez, directora del centro de día y residencia Compostilla de Asprona Bierzo, señala que la recaudación permitirá financiar las obras de acondicionamiento de un jardín terapéutico.