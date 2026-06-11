Iván Alonso recuerda las acciones con las colonias felinas

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Iván Alonso, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada y concejal de Bienestar Animal, insistió en la complejidad de identificar al autor o autores de los hechos denunciados por unos vecinos de presuntos casos de envenenamiento de gatos en el Barrio de los Judíos. También ha indicado que tenía conocimiento desde hace meses de los presuntos casos.

El edil salió al paso de las declaraciones realizadas por vecinos de la zona y aseguró que desde su Concejalía se ha llevado a cabo un seguimiento de la situación de manera discreta. «Nosotros ya conocíamos la situación por la protectora», explicó Alonso, quien señaló que existe una red encargada de alimentar y supervisar las colonias felinas.

Además, recordó su compromiso con la protección animal, asegurando que siempre se ha considerado «un amante de los animales» y que desde su llegada a la Concejalía de Bienestar Animal ha trabajado para mejorar la atención y protección de las colonias felinas del municipio. Asimismo, los comportamientos que puedan poner en riesgo a cualquier animal deben denunciarse directamente ante la Policía para facilitar la investigación.