Ponferrada pone a punto las instalaciones del nuevo bar-almacén de las piscinas de Flores del Sil

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ante la llegada de las altas temperaturas y la próxima apertura de las piscinas municipales, el Ayuntamiento de Ponferrada ha puesto a punto las instalaciones del nuevo bar-almacén de las piscinas de Flores del Sil. Se trata de una actuación realizada a través de los Programas Mixtos de Empleo y Formación Ponsferrata y Matinot, tal y como explicó el concejal de la Escuela Taller, David Pacios. Con una inversión cercana a los 10.000 euros, se ha construido este nuevo espacio en la zona de acceso a las instalaciones, junto al merendero. “Ha quedado una zona moderna, accesible y que los usuarios podrán disfrutar”, destacó el edil bercianista.

Los Programas Mixtos de Empleo y Formación persiguen un doble objetivo: ofrecer formación a los participantes y desarrollar pequeños proyectos de utilidad pública en diferentes áreas, como desbroces, construcción, jardinería y obras de mantenimiento. “Es un trabajo inmenso que beneficia a todos los ciudadanos”, señaló David Pacios. En este sentido, aprovechó la ocasión para poner en valor los trabajos de desbroce que se están realizando estos días en la zona de Valdefrancos, especialmente necesarios de cara a la temporada estival.

Asimismo, Pacios insistió en la apuesta del Ayuntamiento ponferradino por la formación y el empleo. Recordó que durante el presente mandato se ha pasado de dos a cuatro programas de este tipo y destacó también la ampliación de los ciclos formativos en la comarca. “Seguimos apostando por la formación y el empleo, y se están dando los pasos necesarios para conseguirlo”, enfatizó.

Cabe recordar que, en 2026, el Ayuntamiento de Ponferrada cuenta con cuatro nuevos Programas Mixtos de Formación y Empleo financiados por la Junta de Castilla y León, con una ayuda autonómica de algo más de 859.000 euros. A esta cantidad se sumará una aportación municipal de 220.000 euros, por lo que la inversión global superará el millón de euros.

El bar se encuentra a la entrada de las instalacionesL.DE LA MATA