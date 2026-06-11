‘Risa Sonora’ reúne a Pablo Carbonell, Mundo Chillón y Los Pocos en el Monasterio de Carracedo

El diputado Emilio Martínez, y el coordinador del Instituto Leonés de Cultura, Emilio Gancedo, presentan el festival ‘Risa Sonora’ en el Monasterio de CarracedoCarlos S. Campillo

Publicado por Elena F. Gordón / ICAL León Creado: Actualizado:

El Instituto Leonés de Cultura, dependiente de la Diputación, organiza el festival de humor musical ‘Risa Sonora’ que se celebrará en la tarde-noche del sábado 20 de junio en el Monasterio de Santa María de Carracedo, en la localidad berciana de Carracedo del Monasterio, organizado por el Instituto Leonés de Cultura y con entrada gratuita.

El cartel del espectáculo que tendrá lugar en el claustro del recinto está integrado por Mundo Chillón, que actuará a las 21 horas, Los Pocos, que interpretarán a las 22 horas un repertorio de canciones de los años 80 y alguna propia y por el polifacético Pablo Carbonell, que cerrará el festival con su actuación a partir de las 23 horas.

Producciones Madariaga está detrás del montaje ‘Risa Sonora’ y su máximo responsable, Daniel de Madariaga, acompañó hoy en la presentación del evento al coordinador del Instituto Leonés de Cultura, Emilio Gancedo, y al responsable de Cultura, Arte y Patrimonio de la Diputación de León, Emilio Martínez, quienes coincidieron en señalar el “espléndido marco” que supone el Monasterio para el desarrollo de espectáculos de todo tipo y su potencial como atractivo turístico.