‘Risa Sonora’ reúne a Pablo Carbonell, Mundo Chillón y Los Pocos en el Monasterio de Carracedo
El festival de humor musical está organizado por el Instituto Leonés de Cultura, con entrada gratuita será el 20 de junio
El Instituto Leonés de Cultura, dependiente de la Diputación, organiza el festival de humor musical ‘Risa Sonora’ que se celebrará en la tarde-noche del sábado 20 de junio en el Monasterio de Santa María de Carracedo, en la localidad berciana de Carracedo del Monasterio, organizado por el Instituto Leonés de Cultura y con entrada gratuita.
El cartel del espectáculo que tendrá lugar en el claustro del recinto está integrado por Mundo Chillón, que actuará a las 21 horas, Los Pocos, que interpretarán a las 22 horas un repertorio de canciones de los años 80 y alguna propia y por el polifacético Pablo Carbonell, que cerrará el festival con su actuación a partir de las 23 horas.
Producciones Madariaga está detrás del montaje ‘Risa Sonora’ y su máximo responsable, Daniel de Madariaga, acompañó hoy en la presentación del evento al coordinador del Instituto Leonés de Cultura, Emilio Gancedo, y al responsable de Cultura, Arte y Patrimonio de la Diputación de León, Emilio Martínez, quienes coincidieron en señalar el “espléndido marco” que supone el Monasterio para el desarrollo de espectáculos de todo tipo y su potencial como atractivo turístico.