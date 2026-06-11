Ponferrada presenta su programación de actividades de verano para más de 400 niños

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Alexandra Rivas, presentó este jueves la programación de actividades de verano dirigida a la infancia y las familias del municipio, una oferta que busca favorecer la conciliación durante el periodo estival y fomentar la inclusión social de todos los menores.

La programación arrancará con la campaña “Crece Conmigo”, que se desarrollará del 15 al 19 de junio. Entre las actividades previstas figuran proyecciones cinematográficas con descuentos económicos, un espectáculo de teatro y circo al aire libre en el parque de Cuatrovientos y jornadas de juegos tradicionales y familiares en los parques del Plantío y del Temple.

Posteriormente, del 1 al 31 de julio, tendrán lugar los tradicionales talleres de verano, que se desarrollarán en Flores del Sil, el antiguo colegio Luis del Olmo, el colegio San Antonio y la pedanía de Columbrianos. Las actividades incluirán deportes, tiro con arco, manualidades, juegos cooperativos, actividades acuáticas, hinchables y una fiesta final de la espuma.

Uno de los aspectos más destacados volverá a ser la celebración de los talleres inclusivos para menores con TEA, organizados en colaboración con la Asociación Autismo Bierzo. La iniciativa, puesta en marcha el pasado verano, continuará este año tras el éxito registrado en su primera edición. Según explicó la concejala, el número de participantes ha aumentado y se espera seguir avanzando en la convivencia y la inclusión de todos los niños y niñas.

La programación se completa con los talleres socioeducativos de apoyo y respiro familiar para menores dependientes o con discapacidad, que se celebrarán durante el mes de julio en el Colegio de Educación Especial Bergidum. El servicio contará además con transporte adaptado para facilitar la asistencia de los participantes.

Durante la comparecencia, Rivas también anunció un incremento de las subvenciones nominativas destinadas a las entidades sociales de la ciudad. En total, las 27 asociaciones incluidas en la convocatoria recibirán 142.084 euros, lo que supone un aumento de 6.000 euros respecto al año anterior. Según explicó, las ayudas se han incrementado entre un 5% y un 10%.

Asimismo, el Ayuntamiento ha aumentado de 1.500 a 2.000 euros la subvención destinada al Club Deportivo Asprona Bierzo para su participación en la Liga Genuine de la SD Ponferradina.