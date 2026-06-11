Publicado por M. C. Canedo Ponferrada Creado: Actualizado:

La pera conferencia del Bierzo ya es Denominación de Origen. Veintidós años después de iniciar su andadura como Marca de Garantía, la pera logra el máximo nivel de protección de la Unión Europea. El acuerdo se publicó, ayer, en el Boletín Oficial de la Unión Europea. Supone la máxima distinción a la que puede aspirar un producto agroalimentario, aunque el consumidor deberá esperar, hasta la campaña del año que viene para ver el nuevo sello. Es el plazo que establece el director técnico de las frutas, Pablo Linares. “Ya podemos decir que la pera es denominación de origen pero ahora nos falta el último trámite burocrático que es la elaboración del nuevo reglamento que debe aprobar la Junta de Castilla y León. Por eso, en la campaña de este año que se inicia en agosto se seguirá viendo a la pera como marca de garantía. Calculamos que podremos estrenar el sello de Denominación de Origen en 2027”.

Con la obtención, ahora, de la denominación de origen para la pera conferencia son ya tres los productos del campo berciano que cuentan con esta máxima distinción: la manzana reineta, el vino y la pera.

A nivel formal, esta distinción reconoce a la pera conferencia del Bierzo como “un alimento singular y único”. Además, ayudará a abrir nuevos mercados según confía Linares. Y, a nivel práctico, el reconocimiento de la pera conferencia como denominación de origen apenas afectará a los fruticultores bercianos que se dedican a este cultivo. Y es que, el consejo regulador “ya imponía exigentes controles”.

Actualmente, en la comarca se cultivan algo más de 500 hectáreas de pera conferencia, principalmente, en el Bierzo Central. Hay 130 fruticultores dedicados a este cultivo. Hace veintidós años, cuando comenzó la marca de garantía había 40 hectáreas. Desde el consejo regulador muestran esperanza de que “siga creciendo con esta nueva figura de protección”.

La producción actual de pera conferencia del Bierzo ronda los quince millones de kilos en un año normal.