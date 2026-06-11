Los Tedax retiran de un domicilio de Ponferrada un antiguo cartucho de dinamita

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Agentes del grupo Tedax de la Comisaría de León recuperaron y retiraron hoy un cartucho de dinamita de Goma 2 de unos 200 gramos encontrado en una vivienda de Ponferrada. El artefacto estaba en el domicilio de un antiguo minero, ingresado desde hace tiempo en una residencia de ancianos. Un familiar que estaba haciendo limpieza lo encontró en una librería tras un libro y dio aviso a la Policía Nacional, que envió una dotación a la vivienda.

Tras acotar la habitación, esperaron la llegada de los Tedax, quienes adoptaron todas las medidas de seguridad pertinentes y comprobaron el estado del cartucho y la posibilidad de detonación. Posteriormente procedieron a aislarlo y retirarlo y será destruido una vez se finalice el informe.