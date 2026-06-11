El Ayuntamiento de Ponferrada y la CHMS solventarán los vertidos que afectan a Compostilla

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) acordaron ayer solventar los problemas de vertidos desde el Montecastro que afectan al barrio de Compostilla de la ciudad, lo que garantizará así el control de la calidad de las aguas tras las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo.

Así, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, indica que ha conseguido el compromiso del organismo de cuenca para financiar e iniciar de inmediato las obras de la «Alternativa B» tras finalizar la modernización del canal. «El acuerdo institucional alcanzado solventa un problema que afecta desde hace tiempo a los ciudadanos, pues la actuación evitará vertidos e incidencias en el barrio de Compostilla y garantizará el control directo de la calidad de las aguas. Conseguimos resolver de forma estructural el histórico problema del drenaje de las aguas pluviales procedentes de la zona de Montecastro, una situación que afecta al barrio y al desarrollo de las obras de modernización del Canal Bajo del Bierzo», precisa.

Por ello, Marco Morala agradece de forma particular al presidente de CHMS su gestión para dar solución a una necesidad ampliamente sentida en Ponferrada y para hacerlo rápido y de la mejor manera y también a Seiasa. También, regidor ha comprometido la «máxima agilidad institucional» por parte de los servicios técnicos y de urbanismo municipales para tramitar de urgencia las autorizaciones de ocupación de terrenos públicos que permitan iniciar las obras a la mayor brevedad».

Y es que el consistorio agilizará los permisos de ocupación del vial y pide comprensión a los ciudadanos ante las previsibles afecciones al tráfico en la avenida de la Libertad durante este verano. Seiasa ya se encuentra trabajando y después la CHMS procederá en verano a tapar todo el trazado del canal no afectado por Seiasa hasta el partidor de aguas situado al otro lado de la carretera de la Fuente del Azufre, incluyendo el sellado del túnel existente. Del mismo modo, no se intervendrá este año en la zona del partidor, garantizando así el agua necesaria para el riego de las zonas verdes adyacentes durante el periodo estival. «Entre todos hemos dado respuesta a una demanda ciudadana. Es una gran noticia que marca el camino de esta colaboración institucional para futuras iniciativas», concluyó el regidor de la capital berciana.