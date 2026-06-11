Ponferrada organiza ocho campamentos urbanos para este verano

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Concejalía de Juventud y Deporte del Ayuntamiento de Ponferrada, dirigida por Eva González, ha presentado una nueva edición de los Campamentos Urbanos aVENTUra-t , una propuesta destinada a ofrecer alternativas de ocio educativo y saludable a los más pequeños durante las vacaciones escolares. La programación incluye ocho talleres temáticos dirigidos a menores nacidos entre 2014 y 2020, que se desarrollarán en el Parque del Temple en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Cada campamento contará con 30 plazas y un precio de 41 euros por turno. Las inscripciones ya están abiertas y deben realizarse exclusivamente de forma online a través de la página web www.cimainforma.es.

La primera propuesta será “Somos Templarios”, que se celebrará del 29 de junio al 3 de julio. Los participantes podrán adentrarse en la historia y las leyendas de la Orden del Temple a través de juegos temáticos, gymkhanas, manualidades y desafíos inspirados en el mundo medieval. La búsqueda del Santo Grial y las justas formarán parte de una experiencia diseñada para acercar a los más pequeños al patrimonio histórico de la ciudad de una manera divertida y participativa.

Del 6 al 10 de julio llegará el turno de “Tecnología”, una actividad orientada a despertar la curiosidad por la innovación y el mundo digital. Los niños y niñas tendrán la oportunidad de experimentar con herramientas de realidad aumentada, inteligencia artificial y drones, además de participar en juegos y retos que fomentarán la creatividad, el aprendizaje y el pensamiento tecnológico.

La programación continuará del 13 al 17 de julio con “Deporte y Aventura”, una propuesta que combina actividad física, diversión y trabajo en equipo. Durante estos días, los participantes practicarán diferentes modalidades deportivas, se iniciarán en el tiro con arco, disfrutarán de partidas de laser tag y participarán en juegos tradicionales y dinámicas al aire libre destinadas a potenciar valores como el compañerismo y la superación personal.

Las actividades acuáticas tomarán el relevo del 20 al 24 de julio con “Swim Aventura”, un campamento pensado para quienes disfrutan del contacto con el agua. El programa incluirá piragüismo, piscina, gymkhanas y diferentes juegos acuáticos, ofreciendo una experiencia refrescante y divertida. Para participar será imprescindible saber nadar.

Del 27 al 31 de julio se desarrollará “Sport Aventura”, una propuesta que combina deporte, naturaleza y emoción. Los participantes realizarán actividades deportivas y de aventura, practicarán piragüismo y participarán en juegos y dinámicas grupales que fomentarán el espíritu de equipo y el disfrute del entorno natural. Al igual que en el caso anterior, será necesario saber nadar.

Ya en agosto, del 3 al 7, se celebrará el campamento de “Escalada”, que permitirá a los asistentes iniciarse en esta disciplina deportiva de forma segura. Aprenderán técnicas básicas de escalada, rápel y cabuyería, además de participar en diferentes actividades lúdicas relacionadas con los deportes de montaña. Parte de la programación tendrá lugar en el Rocódromo Municipal.

Durante esas mismas fechas, del 3 al 7 de agosto, también se desarrollará “Cine y Fotografía”, una propuesta destinada a estimular la creatividad y la expresión artística. A través de talleres prácticos, juegos y manualidades, los participantes descubrirán los fundamentos del lenguaje audiovisual, explorando el mundo de la imagen y creando sus propias historias y proyectos visuales.

La última de las actividades programadas será “Exploradores del Cosmos”, del 10 al 14 de agosto. Este campamento invitará a los más pequeños a descubrir los misterios del universo mediante juegos, experimentos y actividades educativas relacionadas con galaxias, estrellas, planetas y eclipses, despertando así su interés por la astronomía y la ciencia.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves anterior al inicio de cada actividad o hasta completar las plazas disponibles. Para obtener más información, las familias interesadas pueden dirigirse al Centro de Información Juvenil Cima o llamar al teléfono 987 42 85 83.