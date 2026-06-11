Ponferrada se une en una marcha solidaria por la acondroplasia

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada acogerá el próximo 21 de junio, a las 10.30 horas, una marcha solidaria de 5 kilómetros a favor de la Fundación ALPE Acondroplasia, impulsada por Brooklyn Fitboxing Ponferrada y su asociación solidaria Hit4change.

La iniciativa nace con un doble objetivo: recaudar fondos y dar visibilidad a la realidad de las personas con acondroplasia y sus familias, acercando a la sociedad una condición que todavía sigue siendo poco conocida. La inscripción tendrá un coste de 5 euros, cantidad que se destinará íntegramente a la Fundación ALPE Acondroplasia. Las personas interesadas podrán registrarse realizando una donación mediante Bizum o transferencia bancaria.

La marcha solidaria tendrá como protagonista a Julen, un niño que convive con acondroplasia, una alteración genética que conlleva diversas complicaciones médicas. Gracias al apoyo de la Fundación ALPE, recibe atención especializada para favorecer su desarrollo y mejorar su calidad de vida.

La propuesta busca visibilizar esta condición, fomentar la inclusión y recaudar fondos para respaldar la labor de la entidad, invitando a la ciudadanía a mostrar su solidaridad con Julen, su familia y todas las personas que conviven con la acondroplasia.

La Fundación ALPE Acondroplasia, creada en el año 2000, trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con displasias óseas. Su labor abarca el ámbito médico, psicológico, educativo y social, ofreciendo apoyo integral a las familias e impulsando la investigación.