Coalición pide para el Bierzo la nueva sede Emergencias del 112

El Centro para de la Defensa contra el Fuego se ubica en Eras de Renueva, en León.dl

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Coalición por el Bierzo reclama para la comarca la nueva sede Emergencias Castilla y León y del servicio 112 y el Centro para la Defensa contra el Fuego. «Hay que descentralizar, pero dejando claro qué significa descentralizar. No consiste en sacar organismos de Valladolid para llevarlos a otras capitales de provincia. Descentralizar significa que territorios como el Bierzo puedan albergar servicios y agencias estratégicas para toda la comunidad», argumentan.

Por ello, piden que la nueva sede Emergencias Castilla y León y del servicio 112 no se instale en Valladolid, ni en otra capital de provincia, y esté en el Bierzo y que el Centro para la Defensa contra el Fuego «salga de León y esté en El Bierzo». De hecho recuerdan, que se aprobó por unanimidad el Pleno del Consejo Comarcal del Bierzo, pasado mes de septiembre, tras la moción presentada por Coalición. «Porque cuando se habla de reequilibrio territorial las oportunidades acaban siempre en los mismos sitios y, en el caso de esta provincia, siempre terminan lejos del Bierzo.

A juicio de la formación bercianista, la comarca tiene argumentos para albergar estos servicios. «Al nuevo Ciclo Formativo de Emergencias y Protección Civil se suman el Grado de Ingeniería Forestal, el Centro de Capacitación Agraria de Almázcara, las unidades aerotransportadas de Cueto, las bases de extinción de incendios y el cuerpo de bomberos de Ponferrada, que da cobertura a toda la comarca». Y añade que «somos además uno de los territorios que mejor conoce la realidad de los incendios forestales, con una experiencia acumulada que puede ponerse al servicio de toda la autonomía».

Finalmente, insisten en que «los bercianos no pedimos privilegios ni trato de favor, a pesar de lo mucho que hemos aportado a la economía provincial, autonómica y nacional, queremos que estas infraestructuras estratégicas sirvan también para impulsar un territorio que lleva demasiado tiempo esperando.