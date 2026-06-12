Adif y el Ayuntamiento de Ponferrada acuerdan impulsar el desarrollo de la Terminal de Transporte de Mercancías

Adif y el Ayuntamiento de Ponferrada han formado un protocolo para impulsar el desarrollo de la Terminal de Transporte de Mercancías.ADIF

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Adif y el Ayuntamiento de Ponferrada han firmado un protocolo general de actuación para impulsar el desarrollo de la Terminal de Transporte de Mercancías (TTM) de la ciudad, con el objetivo de mejorar las instalaciones ferroviarias para el transporte de mercancías e integrar y optimizar el nuevo cargadero ferroviario planteado por el Consistorio.

El protocolo ha sido firmado por el presidente de Adif, L. Pedro Marco de la Peña, y el alcalde de Ponferrada, Marco Antonio Morala López, con el objetivo de potenciar el transporte de mercancías por ferrocarril y el desarrollo de la intermodalidad.

El acuerdo fomentará la expansión de la actividad industrial y logística de Ponferrada y su comarca, así como el correcto aprovechamiento de los espacios ferroviarios, mediante la puesta en valor las antiguas instalaciones de La Placa, de titularidad de Adif.

Debido a su ubicación geográfica la terminal podrá estar conectada al Corredor Atlántico y la Red de Transeuropea de Transporte (TEN-T) para enlazar con los puertos de la fachada atlántica (A Coruña, Ferrol, Vigo, Vilagarcía o Marín) y con la Meseta, a través de León, según ha informado a Europa Press en un comunicado Adif.

ACTUACIONES ADICIONALES

En virtud del protocolo firmado Adif introducirá actuaciones adicionales que permitan la mejora de la funcionalidad y prestaciones de la terminal que posibilitarán la integración del nuevo cargadero ferroviario de la Plataforma Logística Intermodal de Ponferrada, ubicada en la zona de La Placa.

Además, Adif está inmerso en la redacción de un proyecto para mejorar la configuración de las vías de la estación de Ponferrada, que incluirá la implantación de una vía para el apartado de trenes de hasta 750 metros de longitud para la gestión del tráfico de mercancías.

NUEVO CARGADERO

El acuerdo también recoge la optimización del proyecto constructivo, ya redactado, para la ejecución del nuevo cargadero ferroviario (apto para trenes de 750 metros de longitud), simplificando su conexión con la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) e integrándolo funcionalmente en la terminal.

Esta optimización permitirá simplificar y reducir las operaciones ferroviarias, ejecutar el desarrollo por fases del nuevo cargadero según la demanda de actividad y reducir su coste de implementación. Para ello el Ayuntamiento de Ponferrada realizará las modificaciones técnicas y económicas necesarias en el proyecto.

SOLVENTA PROBLEMAS "HISTÓRICOS"

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, ha valorado "muy positivamente" la firma de este protocolo, que no solo solventa problemas "históricos" de la conectividad ferroviaria de Ponferrada, sino que avanza en movilidad de futuro, "esencial" para afrontar los retos económicos y sociales que supone el transporte de mercancías. Al respecto, ha destacado que esta colaboración institucional permite así trabajar para una intermodalidad "imprescindible" a corto plazo, que mejorará sustancialmente la capacidad logística de Ponferrada.

Morala ha señalado que el sistema acordado permite arrancar la explotación con la experiencia logística de Adif de forma gradual y conseguir una plataforma apta para trenes de 750 metros de longitud. "Con este acuerdo tendremos en Ponferrada una plataforma con una gran eficacia operativa y logística con las mayores innovaciones tecnológicas", ha concluido.