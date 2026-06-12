Arde el motor de un autobús urbano en Ponferrada sin causar daños personales

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El motor de un autobús urbano de la línea 6 ha ardido este viernes en la avenida de Astorga de Ponferrada, a la altura del edificio de la UNED, por causas que todavía se desconocen.

El incendio se originó en la zona del motor cuando el vehículo se encontraba vacío, por lo que no se han registrado daños personales. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos y de los servicios de seguridad para controlar la situación.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Urbanismo del Ayuntamiento de Ponferrada, Carlos Cortina, explicó que el fuego afectó únicamente a la parte del motor y que, por el momento, se investigan las causas del incidente. “Se ha producido un incendio en la parte del motor pero no ha habido daños personales", señaló el edil.

Asimismo, Cortina confirmó que el servicio de transporte urbano quedó restablecido de forma inmediata y continúa operando con normalidad.