El Castillo de los Templarios acoge el sábado dos nuevas sesiones de visitas teatralizadas

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Castillo de los Templarios de Ponferrada acogerá dos nuevas sesiones de "El poder de la Tau", una visita teatralizada a cargo de la compañía Dinamia Teatro. Será este sábado 13 de junio, a las 10.45 y a las 12.15 horas. Se trata de una propuesta pensada especialmente para el público infantil y familiar, que recorrerá las rondas y las dependencias más destacadas de la fortaleza a través de una trama histórica, amena y divertida.

El hilo conductor es una misteriosa cruz de Tau (como la que recibe a los visitantes en la puerta principal del castillo) que da vida a una serie de personajes encargados de guiar al público en su intento de salvar el monumento de la ruina y la especulación.

La actividad está recomendada para todos los públicos, especialmente para niños a partir de 4 años. El aforo es limitado y el precio de la entrada es de 3 euros por persona.