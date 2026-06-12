La ULE reitera su compromiso con Medicina en Ponferrada

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La rectora de la Universidad de León, Nuria González, ha reiterado este viernes su compromiso con la implantación del Grado en Medicina en el Campus de Ponferrada, respondiendo así a las críticas realizadas recientemente por el alcalde de la ciudad sobre la defensa de esta reivindicación. Durante su atención a los medios, González insistió en que la universidad sigue trabajando para que Ponferrada forme parte del proyecto de Medicina.

La rectora recordó que la Universidad elaboró diversos informes para justificar la incorporación de Ponferrada al proyecto, aunque reconoció que la agencia evaluadora ha determinado que la puesta en marcha de la titulación debe realizarse inicialmente sin la participación del campus berciano. «De momento ha decidido que tenemos que empezar la primera fase sin Ponferrada, pero vamos a seguir trabajando para ello», señaló.

Asimismo, sobre la posibilidad de incorporar nuevas titulaciones al Campus de Ponferrada, González aseguró que la prioridad actual es culminar el proceso de implantación de Medicina, una titulación que calificó como «muy exigente» desde el punto de vista organizativo y académico. No obstante, avanzó que ya estudia futuras incorporaciones tanto de grados como de másteres para reforzar la oferta académica del campus.

Las declaraciones se produjeron en el marco de la graduación de los 45 estudiantes que integran la décimo tercera promoción del Grado en Fisioterapia que, de momento, tiene 50 plazas de ingreso. Sobre una posible ampliación de plazas, explicó que cualquier incremento deberá estar respaldado por estudios que garanticen el equilibrio entre el número de egresados y las necesidades reales del mercado laboral. Aunque reconoció la elevada empleabilidad de los fisioterapeutas, defendió la necesidad de planificar el crecimiento de forma gradual para evitar un exceso de titulados.

Acto de graduación del Grado en FisioterapiaL. DE LA MATA