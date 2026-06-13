Rapabestas, el folk berciano que se niega a bajar del escenario

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Hay grupos que miden su historia por discos vendidos o por escenarios conquistados, pero se podría decir que Rapabestas la mide por los años de perseverancia. Desde que nació en Ponferrada en 1999, la formación berciana ha visto pasar generaciones de músicos, ha superado periodos de inactividad y ha afrontado las dificultades que supone mantener viva una banda cuando la música no es una profesión, sino una pasión que debe convivir con horarios laborales, obligaciones familiares y la propia vida.

De aquellos primeros ensayos permanecen dos nombres: Jorge Prada y Tomás Gutiérrez, “Tacho”. Ellos son el hilo conductor de una historia que ya suma 27 años y varios trabajos discográficos. “Nunca hemos tirado la toalla”, resume el batería.

Rapabestas nació con vocación folk, pero nunca se encerró en una etiqueta. Su sonido ha ido creciendo con las influencias y los gustos personales de los músicos que han pasado por sus filas, construyendo una identidad propia donde conviven tradición, energía y una mirada abierta a otros estilos. Esa capacidad de adaptación es, precisamente, una de las claves que explica su longevidad.

El grupo iba a actuar como telonera de Celtas Cortos en el concierto programado para el próximo 20 de junio en Ponferrada, una cita que finalmente ha sido aplazada debido a la coincidencia con el partido de la SD Ponferradina.

El aplazamiento del concierto también ha retrasado el debut sobre los escenarios de dos nuevos integrantes de la formación. Entre las novedades destaca la llegada al violín de Karine Bardanian, una intérprete de origen ruso procedente del ámbito de la música clásica. “Tiene un nivel espectacular”, afirma Gutiérrez. Junto a ella se incorpora también el bajista Manolo Iglesias, mientras que la formación se completa con Ricardo Girón en las percusiones, Óscar Iglesias a la guitarra, Jorge Prada a la gaita y acordeón, y el propio Tomás Gutiérrez a la batería. Finalmente, su estreno será el próximo 4 de julio, dentro de la programación de la Noche Templaria de Ponferrada, cuando el público pueda ver por primera vez esta renovada versión del grupo.

Este sábado Rapabestas lanza en YouTube y en las principales plataformas digitales su nuevo sencillo, titulado «Vangalúa», una composición que mantiene la esencia folk, fusionada con influencias musicales diversas aportadas por sus integrantes. “Es el primer tema de muchos otros que esperamos ir sacando. Nuestro objetivo es seguir trabajando y, si es posible, grabar un nuevo disco”, explica Tomás Gutiérrez, conocido como “Tacho”, batería y uno de los fundadores del grupo.

El nuevo tema toma su nombre de una expresión popular gallega que utilizaba el abuelo del guitarrista de la banda. “Cuando alguien había estado de fiesta , decía: ‘Ayer estuviste de vangalúa’, recuerda Gutiérrez. La canción traslada precisamente ese ambiente festivo al terreno musical. Construida sobre una base de rumba, comienza con percusiones a las que se van sumando progresivamente los diferentes instrumentos hasta alcanzar un punto culminante que desemboca en un final brusco y repentino. El tema cuenta con un videoclip rodado en la Sala Río Selmo de Ponferrada, que verá la luz coincidiendo con el lanzamiento digital.

Respecto al concierto aplazado con Celtas Cortos, la banda reconoce que todavía no dispone de información sobre una nueva fecha. Según explica Gutiérrez, la promotora les comunicó el aplazamiento y les aseguró que serían informados cuando se concretase la reprogramación. Mientras tanto, Rapabestas continúa mirando hacia adelante con la misma ilusión que cuando comenzó su andadura hace ya casi tres décadas. “Cumplimos 27 años y esperamos seguir otros 27 más como mínimo”, concluye entre sonrisas Tomás Gutiérrez.