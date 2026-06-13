La Fundación Santa Bárbara y Federación Nacional de la Pizarra impulsan la innovación

Manuel Álvarez y Eliseo López, ayer en la firma en las instalaciones de la Fundación.L. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La colaboración entre la Federación Nacional de la Pizarra y la Fundación Santa Bárbara, entidad adscrita a la Junta de Castilla y León, se materializó ayer con la firma de un acuerdo que permitirá impulsar la formación profesional, la investigación y la innovación en el sector pizarrero.

El convenio, con una vigencia de cuatro años, contempla el desarrollo de programas formativos adaptados a las necesidades de las empresas, la realización de prácticas para el alumnado, la promoción de acciones de prevención de riesgos laborales y la colaboración en proyectos de I+D relacionados con la minería, la industria y las nuevas tecnologías aplicadas a la pizarra.

«Este acuerdo representa una excelente noticia para el sector de la pizarra y para las comarcas de Valdeorras y El Bierzo. Nos permite reforzar la formación, atraer nuevo talento y avanzar en proyectos de innovación», afirmó el presidente de la Federación Nacional de la Pizarra, Eliseo López.

El representante del sector destacó que actualmente la actividad pizarrera genera alrededor de 1.600 empleos en el Bierzo y subrayó la necesidad de incorporar nuevos trabajadores. En este sentido, señaló que la Fundación Santa Bárbara constituye una importante cantera de profesionales formados y adaptados a las nuevas necesidades de la industria. Cada año, la entidad prepara a unas 200 personas con los conocimientos necesarios para integrarse en el sector.

Por su parte, el director general de la Fundación Santa Bárbara, Manuel Álvarez, destacó que «este protocolo nos permite poner a disposición del sector un conocimiento acumulado durante más de tres décadas, una formación adaptada a las necesidades reales de las empresas y capacidad para desarrollar investigación aplicada. No es un acuerdo simbólico; es una hoja de ruta para que el sector pueda disponer de los profesionales que necesita en los próximos años».

Eliseo López también se refirió a la situación actual de la industria pizarrera, que, según explicó, «se está recuperando ligeramente, aunque el contexto todavía no es favorable». En este sentido, indicó que el mercado francés muestra signos de recuperación, mientras que países como Alemania y Reino Unido continúan atravesando dificultades debido al retroceso del sector de la construcción y a la incertidumbre económica internacional. Asimismo, destacó el repunte de las exportaciones, que alcanzan ya las 380.000 toneladas.

Este marco de colaboración contempla diversas líneas de actuación orientadas a fortalecer la cualificación profesional y la competitividad del sector pizarrero. Entre ellas destaca el desarrollo conjunto de programas formativos adaptados a las necesidades reales de personal de las empresas integradas en la Federación Nacional de la Pizarra, con el objetivo de facilitar la incorporación de profesionales cualificados y dar respuesta a los retos del relevo generacional y de la especialización técnica que afronta la actividad.

Asimismo, la Fundación difundirá entre las empresas del sector su oferta formativa anual vinculada a la minería, la industria y las actividades extractivas, favoreciendo el acceso de trabajadores y futuros profesionales a formación.