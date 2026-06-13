El Casco Antiguo de Ponferrada entrega los segundos premios Barquillo

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El patio de la Higuera del Museo del Bierzo se convirtió hoy en el escenario de la entrega de la segunda edición de los Premios Barquillero, unos galardones promovidos por la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Ponferrada con el objetivo de reconocer la labor y la contribución de personas y colectivos al desarrollo, la promoción y la defensa de los valores sociales, culturales y patrimoniales de la comarca berciana.

El presidente de la asociación vecinal, Luciano Arias, destacó el significado de estos reconocimientos, subrayando que «simbolizan un logro y una forma de agradecer a todas aquellas personas que han contribuido al bienestar del barrio y, en general, al Bierzo».

En esta segunda edición, los Premios Barquillero recayeron en Yolanda Ordás, de la emisora Onda Bierzo, y en la familia de «Pepe, el Barquillero», figura popular que da nombre a estos galardones y cuya imagen inspira la estatuilla que reciben los homenajeados. Así, Yolanda Ordás agradeció la distinción recibida y aprovechó la ocasión para poner en valor el trabajo que desarrolla la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, fiel a su lema de «trabajar por el barrio». «Soy vecina de este casco antiguo, nací en la plaza del Ayuntamiento y más del casco antiguo no puedo ser», afirmó entre aplausos de los asistentes.

La Asociación de Amigos de la Noche Templaria escoltaron a los premiadosL.DE LA MATA

La ceremonia, contó con la colaboración de la Asociación de Amigos de la Noche Templaria, cuyos integrantes escoltaron a los galardonados, mientras que la presentación corrió a cargo de Pedro Villanueva.

Un momento de la celebraciónL.DE LA MATA

Además de la entrega de los premios, el acto sirvió para rendir un sentido homenaje a numerosos vecinos que han vivido en esta emblemática zona.