Ponferrada estrena nuevos parques infantiles

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada, a través del programa de reparación y mantenimiento de la Brigada de Parques de la Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Carlos Fernández, continúa actuando en las 140 zonas de juegos infantiles.

La última intervención se ha llevado a cabo en el barrio de Compostilla. Los trabajos de sustitución de elementos dañados y reparación de juegos infantiles se trasladarán en las próximas semanas a los parques del Plantío, Cuatrovientos y El Temple, donde recientemente se ha acometido la renovación de los suelos de caucho.