El Festival Musicamino de Villafranca del Bierzo contará con un sistema de pago digital

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Festival Musicamino, que se celebra del 26 al 28 de junio en Villafranca del Bierzo, anunció la implantación de un sistema de pago digital en todo el recinto. Será el único sistema de pago, en el que los usuarios podrán utilizar su tarjeta bancaria, teléfono móvil o dispositivos contactless. Para los que lleven efectivo, habrá diversos puntos donde podrán recargar con él una tarjeta cashless que se les entregará a la entrada del recinto del festival. El objetivo es agilizar el servicio, reducir colas y ofrecer una experiencia más cómoda y segura para todos los asistentes.

Por otro lado, la organización ha publicado los horarios de todas las actividades programadas, así como de los autobuses que circularán entre Ponferrada y Villafranca para facilitar la asistencia del público. Habrá paradas intermedias en Camponaraya, Cacabelos y Valtuille de Abajo. Los autobuses partirán de la estación de Ponferrada el viernes, 26 de junio, desde las 18 horas, cada hora, hasta las 21 horas. El regreso desde Villafranca será a las 01.00 horas, 03.00 horas y 05.00 horas.

En el escenario principal el viernes, 26 de junio, actuarán Ángel Stanish, Miss Caffeina, León Benavente y Nerverland Bari, entre las 21 horas y las 02.00 horas. La jornada se cierra con un diyéi. En el escenario Brugal ese día estarán Cumbia Atómica y Mazu desde las 20.30 horas.

Ya el sábado, 27 de junio, a las 20.30 horas Besmaya abrirá las actuaciones en el escenario Estrella Galicia, y seguirán Loquillo, Sobre Zero, La La Love You y Chiquita Movida. Por el escenario alternativo pasarán Capitán Moscú y The Sirius desde las 20 horas.

Paralelamente en el Jardín de la Alameda habrá diversas actividades todo el fin de semana, como el Ferial Musicavino y el recinto Musicaniños para los más pequeños.

Habrá pasacalles, catas musicales con Pablo Carbonell, Axeigo y Carla Lourdes, batukadas, mercadillo, foodtrucks, expositores con productos leoneses, talleres de pandereta y canto tradicional o teatro.

Musicamino continúa consolidándose así como uno de los eventos culturales más importantes del noroeste peninsular, combinando conciertos, vino, gastronomía, actividades familiares y promoción del Camino de Santiago en un entorno único como Villafranca del Bierzo.