Ponferrada impulsa el comercio local con 52 nuevas aperturas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

En 2025 ya se logró impulsar el comercio local y 2026 sigue el mismo camino. En los primeros cinco meses de este año, 52 establecimientos han abierto sus puertas en el municipio de Ponferrada. Así lo avanzó el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada, David Pacios, quien asegura que «si seguimos a este ritmo, que parece que sí porque hay muchos negocios pendientes de apertura, llegaremos al centenar».

Y es que el año pasado se cerró con 72 nuevas aperturas en distintos puntos de la ciudad, lo que se traduce en creación de empleo y nuevas oportunidades económicas. En este sentido, el edil de Coalición por El Bierzo considera que Ponferrada es una ciudad atractiva para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, con una media de casi diez aperturas mensuales.

Para Pacios, la apuesta por el comercio de proximidad es una de las prioridades de la hoja de ruta municipal. Además, insiste en que la tendencia ha ido cambiando de forma progresiva. De hecho, destaca el trabajo que se realiza en colaboración con las asociaciones de comerciantes para dinamizar este sector en la capital berciana.

Las nuevas aperturas registradas este año se han distribuido por la zona alta, el centro de la ciudad, Flores del Sil, Dehesas, Fuentesnuevas e incluso el medio rural.

A ello se suma la próxima llegada al centro comercial de una importante cadena de electrodomésticos, cuya apertura está prevista para septiembre y que generará más de una treintena de puestos de trabajo. «Todo suma», enfatiza el concejal de Comercio.

Por otro lado, Pacios remarcó la apuesta municipal por revitalizar el Mercado de Abastos. En la actualidad se está modificando la ordenanza reguladora y, previsiblemente, será llevada al próximo pleno con el objetivo de que la adjudicación de los locales vacíos pueda realizarse de una forma más ágil. «Tenemos seis solicitudes registradas de personas interesadas en instalarse en el Mercado», precisó. En este sentido, explicó que, una vez aprobada la disposición, la ordenanza se someterá a un periodo de exposición pública de 15 días para la presentación de alegaciones, tal y como establece la normativa. Asimismo, señaló que los establecimientos actualmente en funcionamiento dispondrán de un plazo aproximado de cinco años antes de verse afectados por la nueva regulación. Por ello, esta modificación está especialmente dirigida a quienes tengan previsto instalarse durante ese periodo, con el objetivo de que, posteriormente, todos se rijan por la misma normativa.

Para seguir impulsando la reactivación comercial en el municipio, volverán a ponerse en marcha los bonos al comercio gracias a la convocatoria de la Administración autonómica. «Es otra forma de ayudar», destacó el edil bercianista.

Cabe destacar también que desde la Concejalía de Comercio se mantiene una colaboración constante con las asociaciones de comerciantes para facilitar los trámites administrativos y atender las necesidades y demandas del sector. «Lo que más agradecen es el trato cercano y el acompañamiento durante todos los trámites necesarios para abrir un negocio y gestionar la documentación. Más que ayudas económicas, lo que reclaman es una burocracia ágil», señaló.

En definitiva, el comercio local aporta cercanía, dinamismo y compromiso, contribuyendo de forma decisiva a mantener viva la ciudad.

Las cifras registradas durante los primeros meses del año reflejan el dinamismo del tejido comercial de Ponferrada y la confianza de emprendedores y empresarios en el municipio.

La combinación de nuevas aperturas, medidas de apoyo al sector y una mayor agilidad administrativa permite afrontar los próximos meses con optimismo, consolidando al comercio local como uno de los principales motores económicos y sociales de la ciudad.