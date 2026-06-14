El Canal Alto se desvincula de los problemas de suministro de agua en el Canal Bajo

El Canal Alto del Bierzo a su paso por CubillosL.DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes del Canal Alto del Bierzo quiere dejar constancia que no está relacionada con los problemas de abastecimiento de agua que se han registrado recientemente en el Canal Bajo y que han generado malestar entre agricultores de la comarca.

Por ello, a través de un comunicado, la entidad explica que ambas comunidades de regantes operan de manera independiente, con órganos de gestión y competencias propias. En este sentido, precisa que las decisiones sobre el reparto y suministro del agua corresponden exclusivamente a cada organización.

Para su presidente, Gerardo Fernández, aunque las dos comunidades comparten determinadas infraestructuras hidráulicas, como los primeros tramos del canal y el sifón de Cubillos del Sil, la gestión de la red se desarrolla por separado a partir de ese punto.

Desde el Canal Alto señalan ademásque han recibido consultas y quejas relacionadas con incidencias y trabajos que afectan al Canal Bajo, pese a que carecen de competencias para intervenir en esos asuntos.

Asimismo, la comunidad destaca que mantiene una colaboración habitual con el Canal Bajo en materia de recursos hídricos y asegura que actualmente existe disponibilidad suficiente de agua para atender las necesidades de riego de la zona.

Por último, recuerda que el control y la supervisión del uso de los recursos hídricos corresponde a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, organismo encargado de velar por una gestión adecuada del agua. «Existe plena colaboración entre ambas comunidades de regantes en cuanto a las aportaciones de agua, existiendo en cualquier caso, suficiente caudal para atender las necesidades», añade.

Y es que el presidente de los regantes del Canal Alto del Bierzo busca despejar dudas entre los agricultores y usuarios afectados por las incidencias registradas en la red de riego del Canal Bajo surgida esta semana.