Puente de Domingo Flórez ultima su nueva área de autocaravanas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

La apuesta por el desarrollo turístico figura entre las prioridades del Ayuntamiento de Puente de Domingo Flórez. En este contexto, se encuentran en su fase final los trabajos de adecuación de una nueva área para autocaravanas junto al río Sil.

El espacio, con una superficie de aproximadamente 2.845 metros cuadrados, tendrá capacidad para entre 15 y 17 vehículos y se prevé que pueda entrar en funcionamiento antes de que finalice el mes de junio. Tal y como explicó el alcalde de Puente de Domingo Flórez, Julio Arias, esta nueva infraestructura contará con un sistema de vaciado de aguas residuales, punto de suministro de agua potable y tomas de recarga eléctrica. Además, dispondrá de una zona de espera situada en el acceso al recinto.

El proyecto, que cuenta con una inversión cercana a los 200.000 euros, se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, financiado con fondos europeos Next Generation. Su objetivo es atraer visitantes y poner en valor los recursos naturales, paisajísticos y culturales del municipio.

Las obras se están desarrollando en la zona de Chaodomarco y han incluido la adecuación integral del terreno, la instalación de servicios sostenibles de saneamiento y suministro eléctrico, así como la creación de un espacio de convivencia dotado de merendero y zona de juegos.

Asimismo, está prevista la implantación de una plataforma digital que permitirá a los usuarios reservar plaza de forma rápida y sencilla.

Desde el Ayuntamiento berciano destacan que esta iniciativa no solo contribuirá a incrementar la afluencia de turistas, sino que también generará beneficios directos para la economía local, impulsando la actividad del comercio y la hostelería.

Este proyecto se suma a otras actuaciones impulsadas por el Consistorio para reforzar la visibilidad del municipio como destino turístico, poner en valor sus atractivos y apoyar al tejido empresarial vinculado al sector y fortalecer la economía de esta zona de la comarca berciana.

Apuesta por el turismo

En esta misma línea, y con el propósito de potenciar el Camino de Invierno en su tramo berciano, recientemente se ha abierto en la localidad un albergue equipado con los servicios necesarios para atender a los peregrinos que, especialmente durante estas fechas, contribuyen a incrementar las cifras anuales de visitantes.

Además, as instalaciones disponen de habitaciones con literas, una pequeña cocina y una zona de aseos, ofreciendo así una atención adecuada a quienes recorren esta ruta jacobea.

Con esta actuación, Puente de Domingo Flórez continúa avanzando en su estrategia de diversificación y modernización de la oferta turística, adaptándose a las nuevas tendencias del sector y a la creciente demanda del turismo itinerante.

En definitiva, la creación de esta área para autocaravanas permitirá mejorar la experiencia de los visitantes, favorecer estancias más prolongadas y consolidar al municipio como un punto de referencia para quienes buscan disfrutar del entorno natural, el patrimonio, la gastronomía y la tranquilidad que ofrece la comarca berciana.