El Campus de Ponferrada unirá arte, naturaleza y patrimonio en un curso de verano

Vista de la sede del campus del Bierzo, en Ponferrada. L. DE LA MATA

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Campus de Ponferrada se convertirá del 25 al 27 de junio en un espacio de encuentro entre arte, naturaleza y patrimonio con la celebración del curso de verano ‘Arte, Naturaleza y Paisaje’, una propuesta formativa que invita a descubrir el territorio berciano desde una perspectiva creativa, sostenible y participativa.

Dirigido por el escultor Amancio González Andrés, el catedrático y docente Alfonso Fernández Manso y Gerardo Queipo de Llano Garrido, miembro de la Academia Internacional de Cerámica, el curso se desarrollará de forma presencial en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada y contará con una duración de 29,5 horas.

La actividad propone explorar la estrecha relación entre la creación artística y el paisaje berciano, poniendo en diálogo el arte contemporáneo con los ecosistemas de la comarca, la cultura vitivinícola y la dimensión histórica y simbólica del Camino de Santiago. Todo ello desde una visión que entiende el paisaje como un espacio vivo donde confluyen naturaleza, memoria, identidad y comunidad.

El programa combinará talleres prácticos, laboratorios creativos y salidas de campo para fomentar una reflexión sobre el papel del arte en la sostenibilidad ambiental, social y cultural. Los participantes trabajarán en propuestas inspiradas en los elementos naturales y patrimoniales del Bierzo, utilizando el arte cerámico y escultórico como herramientas de expresión, aprendizaje y conexión con el entorno.

Uno de los proyectos más singulares del curso será la creación colectiva y comunitaria de una escultura inspirada en los valores naturales y culturales del territorio berciano. La obra pasará a formar parte del Parque Escultórico del Campus de Ponferrada, dejando una huella permanente de esta experiencia y contribuyendo a enriquecer un espacio que vincula universidad, arte y ciudadanía.

La programación incluye, además, una visita guiada al Soto de Villar de los Barrios, distinguido como Bosque Español del Año 2024, así como un recorrido por el Bosque y Sendero del Arte de Labaniego, una iniciativa que ha convertido el paisaje en un escenario de creación artística al aire libre y de dinamización cultural del medio rural.

A través de esta propuesta, la Universidad de León busca integrar conocimientos de arte contemporáneo, sostenibilidad ambiental, patrimonio cultural y educación comunitaria, ofreciendo una experiencia formativa estrechamente vinculada a la realidad del Bierzo.