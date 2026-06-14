El Campus de Ponferrada unirá arte, naturaleza y patrimonio en un curso de verano
La iniciativa incluye talleres creativos, visitas al Soto de Villar de los Barrios y a la Bodega de J. Palacios, y hasta la creación colectiva de una obra para el Parque Escultórico del Campus
El Campus de Ponferrada se convertirá del 25 al 27 de junio en un espacio de encuentro entre arte, naturaleza y patrimonio con la celebración del curso de verano ‘Arte, Naturaleza y Paisaje’, una propuesta formativa que invita a descubrir el territorio berciano desde una perspectiva creativa, sostenible y participativa.
Dirigido por el escultor Amancio González Andrés, el catedrático y docente Alfonso Fernández Manso y Gerardo Queipo de Llano Garrido, miembro de la Academia Internacional de Cerámica, el curso se desarrollará de forma presencial en la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada y contará con una duración de 29,5 horas.
La actividad propone explorar la estrecha relación entre la creación artística y el paisaje berciano, poniendo en diálogo el arte contemporáneo con los ecosistemas de la comarca, la cultura vitivinícola y la dimensión histórica y simbólica del Camino de Santiago. Todo ello desde una visión que entiende el paisaje como un espacio vivo donde confluyen naturaleza, memoria, identidad y comunidad.
El programa combinará talleres prácticos, laboratorios creativos y salidas de campo para fomentar una reflexión sobre el papel del arte en la sostenibilidad ambiental, social y cultural. Los participantes trabajarán en propuestas inspiradas en los elementos naturales y patrimoniales del Bierzo, utilizando el arte cerámico y escultórico como herramientas de expresión, aprendizaje y conexión con el entorno.
Uno de los proyectos más singulares del curso será la creación colectiva y comunitaria de una escultura inspirada en los valores naturales y culturales del territorio berciano. La obra pasará a formar parte del Parque Escultórico del Campus de Ponferrada, dejando una huella permanente de esta experiencia y contribuyendo a enriquecer un espacio que vincula universidad, arte y ciudadanía.
La programación incluye, además, una visita guiada al Soto de Villar de los Barrios, distinguido como Bosque Español del Año 2024, así como un recorrido por el Bosque y Sendero del Arte de Labaniego, una iniciativa que ha convertido el paisaje en un escenario de creación artística al aire libre y de dinamización cultural del medio rural.
A través de esta propuesta, la Universidad de León busca integrar conocimientos de arte contemporáneo, sostenibilidad ambiental, patrimonio cultural y educación comunitaria, ofreciendo una experiencia formativa estrechamente vinculada a la realidad del Bierzo.