Ponferrada conmemora el Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas

Celebración en Ponferrada del Día Nacional de las Lenguas de SignosL.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

La plaza del Ayuntamiento de Ponferrada fue el escenario de la celebración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. Esta jornada, organizada por la Asociación de las Personas Sordas de la Comarca del Bierzo (Asorbier) contó con una mesa informativa y la lectura de un manifiesto y una canción en lenguaje de signos. En esta ocasión, el tema que ha escogido es «No dudaría» de Antonio Flores. Y es que con esta celebración se persigue visibilizar estas lenguas, garantizar los derechos lingüísticos de las personas sordas y promover su inclusión El encuentro, abierto a todos los públicos, concluirá con diversos talleres para el disfrute de todos los asistentes. La concejala Alexandra Rivas participó en las actividades para apoyar al colectivo, además de otras concejalas del consistorio ponferradino.