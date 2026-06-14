La zona alta de Ponferrada honra a San Antonio con misa y procesión

Publicado por M. Macías Ponferrada Creado: Actualizado:

La festividad de San Antonio llegó, en la tarde del sábado, a la parte alta de Ponferrada. Tras la tradicional misa solemne, presidida por Herminio González, se celebró la procesión. Durante la eucaristía, además, se colocó un árbol con peticiones de los fieles en sus ramas, así como una treintena de dibujos de la imagen del santo para que los más pequeños pudieran darles color. Uno de ellos fue elegido como el mejor.

Los asistentes acompañaron con devoción a la imagen de San Antonio durante el recorrido procesional, en una celebración marcada por la participación vecinal y el ambiente festivo. No faltaron tampoco los encuentros entre vecinos y visitantes, que aprovecharon la jornada para compartir una de las tradiciones más arraigadas del barrio.

La jornada concluyó con la bendición y venta de los tradicionales panes de San Antonio, poniendo el broche final a una festividad que, un año más, volvió a reunir a varias generaciones en torno a la figura del santo.