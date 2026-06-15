Ponferrada ultima el Centro de Innovación y Emprendimiento

Vista de las obras en la calle anchal. de la mata

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada ultima la puesta en marcha del Centro Integrado del Ecosistema de Innovación y Emprendimiento en el Territorio (C2IET), más conocido como Centro Mario Tascón, en homenaje al periodista berciano fallecido.

El objetivo es que este nuevo espacio pueda iniciar su actividad a lo largo de 2026.

Ubicado en la calle Ancha de la capital berciana y actualmente en fase de obras, el centro servirá para acercar la formación digital a ciudadanos, autónomos y empresas, reforzando la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología en toda la comarca.

La concejala de Presidencia y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Ponferrada, Lidia Coca, destacó que se está adecuando un edificio que contará con los medios tecnológicos necesarios para desarrollar acciones formativas de carácter innovador.

Asimismo, Coca explicó que el proyecto incluirá un espacio de coworking destinado a impulsar iniciativas empresariales vinculadas a la tecnología, la innovación y la ciberseguridad.

«Queremos desarrollar un ecosistema empresarial que dé cabida tanto a autónomos como a empresas y entidades enfocadas en la tecnología, la innovación y la cibertecnología», señaló la concejala. Y es que este proyecto se enmarca dentro de la hoja de ruta del equipo de Gobierno municipal.

La puesta en marcha de este centro supondrá también un impulso para el empleo local, no solo en Ponferrada, sino en el conjunto de la comarca. En este sentido, Lidia Coca indicó que ya existen varias empresas interesadas en instalarse en el edificio, entre ellas Incibe, además de otras entidades y profesionales autónomos.

Para la ejecución del proyecto se cuenta con una subvención de 3,2 millones de euros procedente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya que se había presentado a la segunda convocatoria de ayudas dirigidas a proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectadas por la transcición energética en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia.

Esta financiación permite rehabilitar y modernizar un edificio público, apoyar la creación y el crecimiento de empresas, fomentar la digitalización y la innovación, impulsar el empleo y el talento local, reducir la brecha digital, promover el acceso a nuevas tecnologías y favorecer la atracción de inversión y la generación de sinergias empresariales y educativas.

Cabe recordar que la Junta de Castilla y León avanzó recientemente en la puesta en marcha del centro mediante una inversión de 72.000 euros destinada a su equipamiento tecnológico, con el objetivo de iniciar la actividad formativa durante el segundo semestre de 2026.

En definitiva, el Centro Mario Tascón está llamado a convertirse en una herramienta clave para la creación de actividad económica y empleo, al tiempo que contribuirá a situar a Ponferrada como un referente en innovación tecnológica y transformación digital.

También servirá para impulsar el talento local y reducir la brecha digital y promover el acceso a nuevas tecnologías en toda la comarca berciana.