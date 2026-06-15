Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Guardia, Danza Invisible y La Banda Sabinera tocarán gratis en las fiestas de la Encina de Ponferrada. Será el 4 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento, que "volverá a ser testigo de una noche dedicada a los grandes éxitos de las décadas de los 80 y 90", ha destacado el concejal de Fiestas, Carlos Cortina, que ha sido el encargado de anunciar esta nueva propuesta musical, "uno de los conciertos más esperados de las fiestas y una cita ya consolidada en la programación festiva", ha dicho.

"El concierto, totalmente gratuito, responde a nuestra apuesta por ofrecer a los ponferradinos y visitantes una programación atractiva y variada. Nuestro único objetivo es que el público disfrute y facilitar que la cultura y el ocio sean accesibles para todos", ha explicado también Cortina, que suma estas tres bandas al concierto ya confirmado de Viva Suecia, que tendrá lugar el 5 de septiembre, a las 22.00 horas, en el Auditorio Municipal de Ponferrada y cuyas entradas ya están a la venta.