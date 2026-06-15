Casi 200 personas llenarán este sábado de música las calles de Ponferrada

David Pacios y Rubén Fernández en la presentación de "Música en la calle"L.DE LA MATA

Publicado por Eva Friera Aller Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Ponferrada y la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada presentaron esta mañana la V edición del programa ‘Música en la Calle’, que se celebrará este sábado, día 20 de junio, con la participación de casi 200 personas. Las actuaciones tendrán lugar en dos puntos de la avenida de España y en la plaza Fernando Miranda, a partir de las 11.00 horas, en una cita ya consolidada en el centro de la ciudad. Además de la escuela ponferradina, participarán las escuelas de música del Barco de Valdeorras y Viana do Bolo, en la vecina provincia de Ourense.

David Pacios, concejal de Comercio de Ponferrada, destacó el apoyo municipal a esta actividad, que persigue “dar vida a las calles del centro de la ciudad” y potenciar el comercio local mediante la ambientación musical de los espacios públicos.

Por su parte, Rubén Fernández, representante de la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada, explicó que habrá distintos puntos de actuación con cantantes, solistas, pequeñas agrupaciones e intérpretes de diversos instrumentos, como viento, violín o piano.

Finalmente, Pacios animó a la ciudadanía a participar en esta actividad gratuita, que además coincide con el partido decisivo de la Sociedad Deportiva Ponferradina.