El dueño del desgüace que liberó gases nocivos acepta 2 años de cárcel

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El propietario de un desguace de Ponferrada que liberó de forma directa a la atmósfera los gases contaminantes de 2.125 vehículos, en lugar de entregarlos a centros autorizados para su correcta eliminación, ha aceptado dos años de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. En total, emitió casi 441 toneladas de dióxido de carbono con un perjuicio económico global al medio ambiente valorado en 20.058,37 euros.

El acusado reconoció los hechos en la Audiencia Provincial de León y ha sido condenado a prisión y al pago de una multa de 1.440 euros, después de que las partes hayan alcanzado un acuerdo y la Fiscalía haya rebajado su petición de pena de tres años iniciales a dos, la mínima para dicho delito. El Ministerio Fiscal también modificó la petición de multa de los 20 meses iniciales a ocho, aunque ha mantenido la cantidad que solicitaba para la mercantil de la que el condenado es administrador, acusada formalmente como persona jurídica, cifrada en el doble del perjuicio económico ocasionado, es decir, 40.116,74 euros.

Tres años de emisiones

Según el escrito de la Fiscalía el ahora condenado liberó de forma deliberada los gases refrigerantes de esos más de 2.000 coches dados de baja en sus instalaciones entre los años 2019 y 2022. Fiscalía sostiene que «a sabiendas de sus obligaciones legales», no llevó a cabo el tratamiento de residuos obligatorio para la gestión de gases fluorados y halocarbonados altamente perjudiciales, empleados de forma habitual en los sistemas de aire acondicionado y climatización de los automóviles.

La acusación pública cifra el impacto ambiental en la emisión indebida de 308,19 kilogramos de gas refrigerante, lo que equivale científicamente a la liberación de 440,71 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera terrestre.