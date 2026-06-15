Ponferrada entra en la red de 'Afinidades electivas' impulsada por el Ministerio de Cultura

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ministerio de Cultura pone en marcha una nueva edición del programa de animación lectora «Afinidades Electivas. Encuentros literarios en librerías», en el que participarán 66 autores en 53 actividadespor todo el país. Ponferrada será una de esas localizaciones, ya que la Librería Signos es la única de la provincia de León que se ha sumado a esta red de encuentros que consisten en el diálogo entre un creador y una creadora que escriban en diferentes lenguas de España.

En las conversaciones se propone a cada autor indagar en el trabajo y en la obra del otro, buscando semejanzas, conexiones o caminos divergentes. El objetivo es «impulsar la actividad en librerías independientes y poner en valor la pluralidad lingüística de nuestro país, favoreciendo el diálogo y contribuyendo a la difusión de literaturas de distintos territorios», explica el Ministerio de Cultura.

Algunos nombres del programa son Yolanda Castaño, Mario Obrero, Nerea Pallares, Alberto Conejero, Katixa Agirre, Ismael Ramos y Luz Pichel. «Se ha conformado un programa diverso en el que se darán cita autores con obras en castellano, gallego, catalán, euskera, asturiano, valenciano y aragonés, y representantes de diversos géneros literarios: narrativa, poesía, ensayo, literatura infantil y juvenil, cómic, literatura dramática, traducción e ilustración», desgranan fuentes ministeriales.

Todas estas actividades, que tendrán lugar desde hoy mismo y hasta el 17 de octubre, son de acceso libre y gratuito para el público interesado. Habrá 15 encuentros en Galicia, 8 en Andalucía y 8 en la Comunidad de Madrid, 7 en la Comunidad Valenciana, 5 en Asturias, 2 en Castilla y León, Murcia y Cataluña, respectivamente, y uno en Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Extremadura, respectivamente.