Pilar Marqués: «El campus periférico es la forma de fijar la Universidad al territorio»

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Pilar Marqués, vicerrectora del Campus de Ponferrada participó ayer en el programa La Tertulia de La 8 Bierzo, programa presentado por el jefe de Informativos, Manuel Domínguez, y que contó además con la participación de la periodista de Diario de León, María Carro, y del director de La 8 Bierzo, Germán Gavela. Pilar Marqués realizó un repaso por la situación del campus berciano que cada vez cuenta con más proyección y especialización en el que se forma un millar de estudiantes.

Balance

Seis años. «Se han pasado rápido estos seis años al frente», asegura, y añade que el próximo curso «será más intenso por la celebración del 30º aniversario. Hay que seguir haciendo cosas para posicionar el campus y mantener esa visibilidad emergente, además de impulsar muchas otras ideas». Entre los logros alcanzados durante estos años destaca «el cambio de la fachada con la incorporación del logotipo de la Universidad de León con el nombre del Campus, la mejora de los alrededores, la creación del Colegio Mayor, poner más grados, uno de Nutricción, eso nos hace universidad».

Grado de medicina

Compromiso. «Hay un compromiso de la Universidad de León con Ponferrada» y recordó las declaraciones al respecto de la rectora, Nuria González, sobre la implantación no solo en Vegazana del Grado de Medicina, sino también en el Bierzo. «Seguiremos trabajando para conseguir el Grado de Medicina en 4.º, 5.º y 6.º curso. No ha podido ser en la respuesta de esta memoria pero nos pondremos a trabajar y mirar hacia adelante para poder conseguirlo».

La oferta educativa

Grados, microcrendenciales y másteres. «Lo que nos da solidez son los grados, porque con ellos tenemos un número fijo de estudiantes, mientras que las microcredenciales y los másteres fluctúan. Las microcredenciales han tenido muy buena acogida; arrancamos en Podología con dos y una de ellas se llenó en 48 horas».

Nuevas plazas

Más oferta. «Estamos organizando el cambio de memoria de Enfermería para aumentar las plazas. A la hora de incrementar las plazas en un grado hay que ser muy cautelosos y muy responsables». «En Enfermería vamos a aumentar las plazas; en las ingenierías tenemos capacidad para hacerlo».

Mejora de la oferta

Opciones para el alumnado. «En los últimos años hemos incorporado Podología y Nutrición, y se ampliará Enfermería».«Lo que está claro es que una de las formas que tienen las universidades para crecer son los campus periféricos. Eso hace años no se entendía, pero ahora los rectores y rectoras sí entienden que la forma de fijar la universidad al territorio son los campus periféricos». «La solidez de los campus pasa por apostar por los grados, porque los másteres y las microcredenciales ayudan, y también contribuyen a que nuestros estudiantes se queden, pero hay que apostar también por los grados». «Apostamos por distintas opciones. Como se puede ver, Ciencias de la Salud y todo lo que la rodea es una apuesta segura, y las ingenierías también. Seguimos focalizándonos y fortaleciéndonos en esas dos ramas e incluso fomentando la interacción entre las ingenierías y las Ciencias de la Salud».

La policlínica

El proyecto. «Contamos con instalaciones, pero queremos más. Hay terrenos y edificios para abordar reformas. La primera es la Policlínica, que vamos a abordar a corto plazo, y este mes saldrá a licitación el proyecto básico y el de ejecución. En resumen, deberíamos empezar, si todo va bien y no hay ningún impedimento, en el primer semestre del año que viene con la construcción, porque es una financiación que viene de la Junta, dentro de fondos europeos, y hay que respetar los plazos. Va a ser todo un complejo; va a ser otro edificio y le llamamos Policlínica porque este edificio, unido a la Clínica de Podología, formará el complejo que denominaremos Policlínica. El nuevo edificio se va a centrar en fisioterapia y también contará con gabinetes de nutrición, psicología y medicina, así como algunos laboratorios muy seleccionados. Cuando todo esté desarrollado, será el complejo policlínico».

Relaciones

Pilar Marqués, Manuel Domínguez, Germán Gavela y María CarroL.DE LA MATA

Con la Uned. «Tenemos muy buena relación con la tecnológica en actuaciones conjuntas. Es una suerte para Ponferrada contar con dos universidades que tienen públicos diferentes y conceptos diferentes».

Nueva Consejería

Fuera de la cartera de Educación. «Habría que crear sinergias importantes. Tengo grandes expectativas puestas en ello».

Actividades culturales

Para la ciudananía. «Contamos con una pequeña sala de exposiciones que está dentro de la programación de la universidad». «Es un campus para la sociedad, y queremos que las instituciones y la sociedad lo vean así».