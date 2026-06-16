La artista Marina Núñez llega a Ponferrada con la exposición ‘Tantos mundos en este’

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La Térmica Cultural de Ponferrada abrirá la exposición ‘Tantos mundos en este’, de la artista palentina Marina Núñez, organizada por la Fundación Ciudad de la Energía a través del Área de Museos, Patrimonio y Cultura y comisariada por Isabel Durán, que podrá visitarse en la Sala Hulla hasta el 17 de enero del próximo año.

A través de ‘Tantos mundos en este’ se propone una reflexión visual y sensorial sobre la interdependencia entre seres humanos, no humanos y planeta a través de un universo artístico en el que las fronteras entre cuerpos, paisajes y ecosistemas se diluyen. Reconocida por construir imaginarios híbridos y metamórficos, Marina Núñez desarrolla en la muestra una propuesta que invita a repensar la relación entre humanidad y entorno desde la empatía, el cuidado y la coexistencia.

El núcleo de la muestra es ‘Tantos mundos en este’, una instalación formada por un monumental mosaico pavimental de 104 metros cuadrados compuesto por 288 baldosas cerámicas impresas digitalmente y acompañado por una composición musical original de Luis de la Torre. La pieza representa una gran metáfora visual de la Tierra y de los múltiples mundos que la habitan, mediante imágenes aéreas, paisajes simbólicos y una gran figura antropomorfa construida a partir de esferas y fragmentos de mundos interconectados.

La exposición se completa con ‘Cosmos’, una serie de diez esferas de cristal talladas con láser e iluminadas mediante bases LED, que remiten a la idea del universo como un organismo vivo, frágil y en transformación constante. Ambas obras trazan un recorrido inmersivo que conecta arte, pensamiento ecológico y experiencia sensorial.

Además, con motivo de la muestra, Ciuden ha editado una publicación homónima que, concebida como libro de artista, traslada al formato editorial la reflexión de la instalación sobre los vínculos entre humanidad, planeta y cosmos. La publicación incluye el ensayo ‘La lengua de la Tierra’ de Isabel Durán, una selección de 24 láminas procedentes del conjunto de su instalación, y un póster desplegable.

Bajo el diseño de PeiPe Estudio, la publicación ‘Tantos mundos en este’ ha sido coeditada por la Subdirección General de Atención a la Ciudadanía, Documentación y Publicaciones del Ministerio de Cultura, la Fundación Ciudad de la Energía y Guillermo Escolar Editor. Su distribución se realiza a través de Machado Libros y en la tienda de La Térmica Cultural.