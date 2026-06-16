Ponferrada celebrará una campaña centrada en la adopción responsable de animales

Imagen de archivo de Iván Alonso en la jornada del Día Munidal del Perro AdoptadoDL

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

Con el lema "Tu compromiso, su bienestar", el Ayuntamiento de Ponferrada, a través de la la Concejalía de Protección y Salubridad Animal, que dirige Iván Alonos, pone en marcha la segunda edición de esta campaña que está destinada en la adopción responsable de animales.

Así, mañana miércoles, en horario de 10.00 a 13.00 horas, la Plaza Julio Lazúrtegui acogerá la segunda edición de esta iniciativa edicada a la concienciación sobre la tenencia responsable, el bienestar animal y la convivencia.

Tras la buena acogida de la pasada edición, esta nueva convocatoria pone el foco en la importancia de la adopción responsable, recordando que detrás de cada adopción hay una nueva oportunidad y que sumar un nuevo miembro a la familia implica un compromiso a largo plazo.

Durante la jornada se desarrollarán distintas actividades de concienciación dirigidas a toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar un mayor respeto y cuidado hacia los animales.