Morala denuncia el "colapso técnico" de Correos en Ponferrada y exige soluciones urgentes

El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, se pone formalmente del lado de los carteros y exige a Correos una solución urgente a la falta de personal. Considera que la situación es inadmisible, inasumible e insostenible tanto para los empleados como para los ciudadanos y el tejido empresarial, que no están recibiendo -insiste- un servicio postal de calidad. Morala se ha reunido, este martes, con representantes de los trabajadores, acompañado del edil de Hacienda, Luis Antonio Moreno.

El regidor lamenta que los carteros "no dan abasto ante las poco realistas previsiones de la dirección de Correos de no cubrir los puestos de trabajo necesarios para una población tan grande" y se detiene en la elocuencia de algunas cifras: "Solo una docena de carteros asumen actualmente el reparto de las 33 secciones de la ciudad, triplicando su carga de trabajo regular; y cada profesional da servicio diario a más de 5.250 habitantes, lo que provoca graves retrasos en notificaciones administrativas, certificados y paquetería urgente".

Marco Morala habla de colapso técnico y defiende que, esta situación "no nos puede llevar solamente a la protesta, sino a exigir una solución pronta y definitiva, que pasa necesariamente por aumentar la plantilla". Por eso, el propio alcalde da un paso al frente en la lucha de los carteros y adelanta que el Ayuntamiento de Ponferrada trasladará su posición a la dirección de Correos para que "se pongan en marcha las medidas necesarias para una adecuada cobertura de jubilaciones, bajas, vacaciones y permisos".

"Un servicio público esencial no puede mantenerse en estas condiciones y ni los empleados de Correos ni la ciudadanía ponferradina lo merecen, concluye Morala.