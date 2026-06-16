Vertidos y basura taponan la nueva red de riego del Canal Bajo del Bierzo

Las incidencias están marcando la primera campaña de riego del Canal Bajo del Bierzo tras su modernización. El agua empezó a correr por la nueva red de tuberías el 5 de junio y, más de diez días después, sigue habiendo problemas. A las quejas ya manifestadas por algunos regantes que llevan días protestando porque no llega agua a las presas de su sector y no pueden regar los cultivos, se ha sumado un corte total de la red en las últimas horas para poder proceder a la limpieza de los vertidos y basura acumulada que atasca los filtros e impide el paso de todo el caudal.

El arrastre de lodos y maleza era algo previsto una vez que se conectó el tramo de canal abierto entre el pantano de Bárcena y Cubillos de Sil que llevaba años en desuso, ya que únicamente se utilizaba la parte correspondiente al Canal Alto. Al llenarlo para suministrar agua también al Canal Bajo, el agua arrastró el material acumulado a lo largo de toda la red.

La Comunidad de Regantes preveía que esta situación durara, como máximo, una semana; pero la situación ha empeorado con los días porque no solo es lodo lo que hay, sino también neumáticos, alambradas, tablas y tubos que tupen los hidrantes provocando graves problemas de funcionamiento. Dice el secretario de la Comunidad, Humberto Merayo, que hay zonas a las que solo llega la mitad de agua y ni eso. Las mayores dificultades se están dando en Cabañas Raras, pero hay atascos en todas las salidas de los hidrantes.

Parte de la basura retirada de la red de riego.DL

El aviso de corte de suministro que se envío a los regantes en la noche de ayer era para un par de horas. En principio y después de las labores previas de limpieza a las que se han dedicado 18 personas en los últimos días, la idea era que dos horas sería tiempo suficiente para dejarlo limpio. No ha sido así y, de momento, el agua se mantiene cortada hoy para avanzar lo más rápido posible en la retirada de los residuos. El objetivo es restablecer el servicio a lo largo del día de mañana, explica Merayo; pero todo dependerá de la evolución de los trabajos en los que se han implicado la empresa constructora, Itacyl, la empresa que ha montado los filtros y también personal de la Comunidad de Regantes.

«Suponíamos que en una semana ya se habría arrastrado toda la porquería y pararía, pero va a más», explica el secretario de la Comunidad de Regantes del Canal Bajo, que asegura que hay filtros que se taponan tan solo diez minutos después de quedar limpios «cuando deberían durar una semana».