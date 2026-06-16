El Festival Internacional de Cine de Ponferrada recibe 1.117 películas

Publicado por Eva Friera Aller Ponferrada Creado: Actualizado:

El 24.º Festival Internacional de Cine de Ponferrada ya cuenta con más de un millar de películas inscritas, concretamente 1.117, para participar en las secciones oficiales a concurso, las secciones paralelas y el programa Ver para Educar. Este certamen, que se celebrará del 1 al 9 de octubre y está organizado por la Asociación «Mi Retina me Engaña», destaca este año por el importante incremento de participación registrado. Además, este es el decimocuarto año en que el Festival ostenta la categoría de internacional. En esta edición se han recibido 232 películas procedentes de otros países, lo que supone el 20,76 % del total de obras inscritas. Han participado un total de 43 países, muestra de la diversidad y la creciente proyección internacional del certamen. De este modo, se han inscrito 885 películas españolas y 232 extranjeras. En cuanto a la procedencia de estas últimas, destacan Brasil (46), Argentina (41), Francia (24), México (15), Italia (13) y Estados Unidos (5), entre otros.

Cabe destacar que los comités de selección estarán integrados por alrededor de 26 personas, que visionarán y valorarán todas las películas registradas en esta edición. Asimismo, el Festival Internacional de Cine de Ponferrada comunicará los finalistas de las diferentes secciones oficiales a concurso, las secciones paralelas y el programa Ver para Educar a partir del 15 de agosto.

Por otra parte, desde la organización ponen en valor que se han recibido algunas de las producciones más destacadas de esta temporada, distribuidas por Kimuak, Agencia Freak, Marvin&Wayne, Distribution With Glasses, Selected Films, Madrid en Corto, ECAM, ESCAC, Jóvenes Realizadores, YAQ Distribución, Line Up-Film Agency, Films On The Road, InOut Distribution y CityBlue Films, entre otras.

Estas cifras consolidan al Festival Internacional de Cine de Ponferrada como una de las principales citas cinematográficas del noroeste español.