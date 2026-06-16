El Hospital El Bierzo suma ya nuevos residentes

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

La Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo (Gasbi) celebró ayer el acto de bienvenida de los nuevos residentes que se incorporan este año en Atención Primaria y Atención Hospitalaria. En total, la Gasbi ha ofertado este año 34 plazas de formación sanitaria especializada, distribuidas de manera equitativa entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria, que fueron cubiertas en su totalidad. No obstante, tras la adjudicación inicial, una enfermera de Atención Primaria, un MIR de Radiología y tres MIR de Medicina Familiar y Comunitaria renunciaron, por lo que las plazas podrán cubrirse en el proceso de repesca del Ministerio de Sanidad. Entre las novedades más destacadas de esta convocatoria figura la incorporación, por primera vez, de la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, una formación recientemente creada que se estrena en esta promoción y que sitúa al Hospital El Bierzo como uno de los cinco centros de Castilla y León acreditados para su docencia. Con esta nueva promoción, la Gerencia refuerza su compromiso con la formación sanitaria especializada y con la consolidación de un modelo docente de calidad, orientado a la excelencia asistencial y al desarrollo profesional de futuros especialistas.

El evento, que se ha desarrollado en el salón de actos del Hospital El Bierzo, ha estado presentado por los jefes de estudio de las unidades docentes de primaria y hospital, Luis Alberto Rodríguez y José María Pelayo respectivamente, junto con la representación de la presidenta de la subcomisión de Enfermería, Judit Merayo. Asimismo, miembros del equipo directivo han participado en el recibimiento institucional a los nuevos profesionales sanitarios. Las plazas que ha ofertado la Gasbi este 2026 han sido 10 plazas de Enfermera Interna Residente (EIR); una plaza de Psicólogo Interno Residente (PIR) y 23 plazas de MIR, 9 de ellas en Medicina Familiar y Comunitaria. Las demás especialidades con Unidades Docentes son Anestesiología, Aparato Digestivo, Cirugía General, Neumología, Oftalmología, Pediatría, Psiquiatría, Radiología, Traumatología, Unidad de Cuidados Intensivos, Urgencias, Urología y Medicina Interna, esta última con capacidad para dos residentes

El gerente participó en el acto de bienvenidaL.DE LA MATA