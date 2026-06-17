Albares de la Ribera estrena mural contra la violencia de género

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torre del Bierzo y la Junta Vecinal de Albares de la Ribera han inaugurado un mural, de la artista Laura Merayo, financiado por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que se puede ver en Albares de la Ribera.

La obra intenta concienciar sobre la lacra que supone la violencia contra la mujer, integrando la figura de la mujer en el entorno local. Destacando la fase: «La tierra que sembramos y los cuerpos que habitamos merecen respeto, no violencia».

El acto contó con la presencia del alcalde de Torre del Bierzo, Gabriel Folgado, el pedáneo de Albares de la Ribera, Felipe García y el concejal de obras, Tomás Agustín, y la artista Laura Merayo.

Gracias a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia se han llevado a cabo actividades culturales o cursos de defensa personal para mujeres.