Una fortísima tormenta corta el acceso al Valle de Fornela

Estado en el que quedó la carretera.AYTO. DE PERANZANES

El agua y la broza se han llevado por delante parte de la carretera de acceso al valle de Fornela, que se mantiene cortada desde la tarde de este martes. Una fuerte tormenta registrada en la zona de Faro descargó una ingente cantidad de lluvia en apenas media hora y provocó una crecida inmediata y el desbordamiento del río Cúa, que arrastró tierra, maleza, piedras y troncos caudal abajo, llevándose todo a su paso hasta alcanzar el puente situado justo antes de la entrada al pueblo.

"Las consecuencias han sido importantes", aseguran fuentes del Ayuntamiento de Peranzanes, que también informan de que, por razones obvias de seguridad, "no es posible acceder al pueblo de Faro por carretera". El paso ha quedado totalmente bloqueado por los arrastres y ha obligado a la Diputación de León a intervenir de urgencia. Una respuesta ágil que ha sido puesta en valor por la alcaldesa de Peranzanes, Henar García, que asegura que los equipos de mantenimiento de la institución provincial trabajan desde el primer momento para tratar de restablecer el paso a la mayor brevedad posible. Algo que, en principio, no está previsto hasta este miércoles, siempre que la situación no se complique y en función de los daños que el arrastre de material haya podido causar.

"Si las labores avanzan según lo previsto, esperamos poder habilitar al menos un carril de circulación durante la mañana de mañana. No obstante, los técnicos de la Diputación harán una evaluación más detallada de toda la carretera y de los daños ocasionados a primera hora, ya que con la luz del día se podrá valorar con mayor precisión el alcance de lo sucedido", han explicado a última hora de este martes desde el Ayuntamiento de Peranzanes, que mantiene informados a los vecinos de Valle en todo momento a través de los canales habituales de comunicación.

Además de subrayar "la magnitud de lo ocurrido" y "la enorme fuerza con la que bajó el agua, agravada por el arrastre de materiales procedentes de la zona afectada por el incendio", la alcaldesa de Peranzanes ha querido "dar las gracias a todas las personas que, una vez más, se ofrecieron para ayudar en cuanto conocieron lo sucedido". Dice Henar García que "en momentos como este, vuelve a demostrarse la solidaridad y el compromiso de la gente de nuestros pueblos".