Fornela sigue aislado por el golpe de un tormenta "de dimensiones nunca vistas" y la herida del fuego

Estado de la carretera en la mañana de este miércoles.L. DE LA MATA

Las caras de los vecinos de Fornela reflejan el impacto de lo vivido en las últimas horas. Muchos tan solo han visto lo que la crecida del río Cúa dejó atrás en las fotografías de otros o en redes sociales, pero eso no resta impresión a una noche que mantuvo a más de uno en vilo. La fuerte tormenta registrada en la tarde de ayer elevó el caudal, invadido por troncos, piedras, lodo y tierra que fueron arrastrados aguas abajo hasta colapsar la única carretera de acceso al Valle a la altura del puente que marca el cruce con Faro. Faro, que en verano vio tan cerca las fauces de un grave incendio forestal y que ahora se ve cercado por la riada, ya que los técnicos la Diputación de León no han podido todavía entrar a valorar el estado del vial que se bifurca de la carretera principal y lleva a este pueblo y los vecinos han tenido que salir en todoterreno a través del monte para evitar la incomunicación.

Y es que detrás de lo sucedido en las últimas horas en Fornela también está el fuego. El terreno arrasado en agosto no tiene capacidad de contención y ante una descarga de lluvia tan intensa como la de esta última tormenta -"nunca vista", según la propia alcaldesa, Henar García, y el diputado de Infraestructuras, Roberto Aller- el agua se lleva todo a su paso. Ahora mismo, todos los pueblos del Valle, salvo Fresnedelo, están incomunicados. La afectada es la única vía de entrada y salida y la riada destrozó también la tubería por la que pasa el cable de la fibra, por lo que el aislamiento es doble.

Los técnicos de la institución provincial continúan valorando la situación. Lo que está claro es que el carril izquierdo -en dirección al Valle- está muy afectado en el punto de colapso y se trabaja con la idea de derribarlo del todo. En el derecho, se acumulan ahora los sedimentos arrastrados por el río, aunque sí parece estar en condiciones de servir para reabrir el paso. Los trabajadores de mantenimiento se afanan en limpiar con la idea de poder romper la incomunicación a última hora de esta tarde, a lo más tardar, explica la regidora. García asegura que reabrir el paso es la única opción, porque no hay otro modo de comunicación. "Tienen que habilitar este tramo, porque sino el único acceso que tenemos es por una pista de monte", apunta.

Ahora, la vista está puesta en la última advertencia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado avisos amarillos por lluvia y tormentas, con probabilidad de rachas muy fuertes y descarga de granizo. "Estamos preocupados", asegura Henar García, que también explica que ha sido la estructura de hormigón del viejo puente que sorteaba el Cúa y quedó unos metros por debajo de la carretera actual la que ha evitado la destrucción de todo el tramo de vía. "El puente sujetó la carretera y por eso no se ha ido entera", dice.