Ponferrada prepara una campaña de verano contra el abandono animal

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La campaña «Tu compromiso, su bienestar» vuelve a poner el foco en la adopción responsable y en la lucha contra el abandono animal, una problemática que suele incrementarse con la llegada del verano. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Ponferrada en colaboración con la asociación protectora APA Peludines Sin Suerte, fue presentada este miércoles en la plaza Julio Lazúrtegui coincidiendo con una jornada de mercado para acercar esta realidad al mayor número posible de ciudadanos.

Durante la presentación, el concejal de Protección Animal, Iván Alonso, destacó la evolución positiva que están registrando las adopciones en el municipio en estos momentos. Según explicó, el albergue canino municipal ha gestionado ya 33 adopciones en lo que va de año, una cifra superior a la contabilizada por estas mismas fechas del pasado ejercicio.

Alonso subrayó que la campaña se desarrolla de forma deliberada en el inicio del periodo estival, cuando tradicionalmente se registra un mayor número de abandonos. «Parece que llega la época estival y se producen estos abandonos totalmente denunciables y execrables», señaló, insistiendo en la necesidad de visibilizar esta problemática para disuadir este tipo de conductas. En este sentido, insistió en la necesidad de seguir concienciando a la población sobre la tenencia responsable de animales de compañía y recordó las consecuencias legales que pueden derivarse de estas conductas.

Además, Alonso destacó la labor continuada del albergue municipal, donde las cifras de adopción han mejorado respecto a años anteriores. Según detalló, en el último ejercicio se realizaron alrededor de 50 adopciones directas y más de 250 actuaciones adicionales relacionadas con recogidas y devoluciones de animales a sus propietarios, lo que eleva a más de 300 las gestiones anuales del servicio. El edil recordó también que el municipio cuenta con más de 11.000 perros censados y más de un centenar de expedientes de perros potencialmente peligrosos (PPP).

En cuanto a la situación del albergue, explicó que la ocupación se sitúa al 85%, con una capacidad muy ajustada que fluctúa en función de entradas y salidas de animales. Durante el acto, el edil explicó que el proyecto permitirá ampliar el espacio disponible y crear una zona de suelta para los animales de entre 1.000 y 2.000 metros cuadrados, tras un acuerdo con la junta vecinal de Santo Tomás de las Ollas para disponer de nuevos terrenos que permitan mejorar la infraestructura y habilitar una zona de esparcimiento.

Perros del albergue municipal de PonferradaDL

Por su parte, la presidenta de APA Peludines Sin Suerte, Natalia Ramos, explicó la labor complementaria que realiza la entidad en coordinación con el albergue municipal, tanto en la acogida de animales como en la búsqueda de hogares definitivos. «Nosotros colaboramos activamente con el albergue canino municipal, a veces recogemos perros o nos encargamos directamente de su adopción», señaló.

Ramos advirtió de la saturación que sufre la protectora, especialmente en lo referente a camadas y gatos rescatados o heridos. «No podemos seguir asumiendo más casos, necesitamos casas de acogida», afirmó, insistiendo en la importancia de la colaboración ciudadana para poder atender a todos los animales en situación de abandono o riesgo.

La campaña incluye también acciones de sensibilización sobre la recogida de excrementos caninos en la vía pública, con el reparto de dispensadores de bolsas para los propietarios de mascotas, dentro de un mensaje más amplio de convivencia y responsabilidad ciudadana.