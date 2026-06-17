La Feria de la Ciencia del IES La Gándara celebra su quinta edición en Toreno

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El IES La Gándara de Toreno celebrará el próximo 22 de junio de 2026 la quinta edición de su Feria de la Ciencia, una cita ya consolidada en el calendario educativo del centro que volverá a convertir las instalaciones en un espacio de divulgación, experimentación y descubrimiento.

La jornada, que se desarrollará en horario de mañana, será inaugurada a las 9.00 horas por el alcalde de Toreno, Vicente Mirón, junto a representantes municipales y la investigadora y profesora de la Universidad de Vigo Cristina Velasco Rubial, además de distintos colectivos de la localidad. A partir de las 9.30 horas y hasta las 13.00, la feria permanecerá abierta al público con entrada libre.

El evento contará con la participación activa del alumnado del centro, que será el encargado de guiar a los visitantes a través de 13 puestos interactivos en los que se presentarán experimentos, proyectos y demostraciones desarrolladas durante el curso escolar. Como cada año, se espera la asistencia de centros de Educación Primaria de la zona y otros colegios invitados, convirtiendo la jornada en un punto de encuentro educativo para toda la comarca.

Entre las propuestas de esta edición destacan actividades centradas en la astronomía, con explicaciones sobre los eclipses solares y el próximo gran evento previsto para el 12 de agosto, así como experiencias de física experimental como Fuerzas Invisibles, El Remolino Perfecto, Batalla de Presiones o La Bolsa Irrompible, que acercarán al público fenómenos científicos de forma práctica y visual.

La feria incluirá también un espacio dedicado a la investigación forense con la actividad CSI La Gándara, donde los asistentes deberán resolver un caso a partir del análisis de restos óseos, además de proyectos sobre sostenibilidad como Plastic Bombastic, centrado en la evolución de los materiales plásticos y los bioplásticos del futuro.

La biología y la salud tendrán un papel destacado con talleres sobre grupos sanguíneos, donación, resistencia a antibióticos y hábitos de vida saludables, mientras que el área de Matemagia propondrá retos basados en la lógica y el pensamiento matemático. La tecnología completará la programación con proyectos de impresión 3D, robótica, domótica, vehículos eléctricos y programación aplicada.