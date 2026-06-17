La Cabra Mecánica hará parada en Ponferrada dentro de su gira de regreso

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

La Cabra Mecánica hará vibrar de nuevo a sus seguidores con una parada en Ponferrada dentro de su esperada gira de regreso por toda España. La banda liderada por Lichis actuará el próximo 26 de diciembre en la Sala H, donde repasará los grandes éxitos que han convertido al grupo en una referencia del pop-rock español.

El regreso del grupo ha generado una gran expectación entre el público, con un repertorio que recupera canciones inolvidables que forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

La gira llega acompañada de nuevos proyectos como el recopilatorio “Canciones y maquetas (1993-1997)” y el documental “Antihéroe”, presentado en el Festival In-Edit, que repasa la trayectoria de la banda.

Las entradas para el concierto en Ponferrada ya están disponibles a través de Woutick por 25 euros más gastos de gestión.