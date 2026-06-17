Una riada agravada por la herida de los incendios de 2025 aísla el Valle de Fornela

Faro se libró por poco del fuego en agosto del año pasado. Las llamas que avanzaron desde Anllarinos cercaron este pueblo de Fornela y arrasaron todo el monte a su alrededor. Aquella herida sigue sangrando meses después y, en las últimas horas, la hemorragia se hizo riada. Una tormenta «de dimensiones nunca vistas» —según la alcaldesa de Peranzanes, Henar García— descargó con tanta intensidad en apenas media hora que arrastró el material forestal calcinado, piedras y barro (sin ninguna contención natural) provocando el desbordamiento del río Cúa y colapsando la única carretera de entrada y salida del Valle a la altura del puente donde comienza también el acceso a Faro.

Salvo Fresnedelo, todos los pueblos de Fornela quedaron incomunicados a última hora de la tarde del martes y durante toda la jornada de ayer. Técnicos y operarios de mantenimiento de la Diputación de León trabajaron desde el primer momento y, por la mañana, la carretera fue despejada; pero había que valorar los daños estructurales y el acceso se mantuvo cortado hasta las siete de la tarde. Para entonces, los vecinos de Faro ya hacía horas que habían abandonado el pueblo en vehículos todoterreno a través de una pista forestal que, con el acceso principal bloqueado, era la única vía de escape. En caso de necesidad urgente, como el traslado de medicamentos y la asistencia a personas dependientes, el Ayuntamiento de Peranzanes puso vehículos a disposición de los vecinos ante la imposibilidad de moverse en turismos convencionales.

Uno de los carriles de la LE-4212 quedó seriamente afectado y se ha valorado, incluso, tirarlo para reconstruirlo con seguridad, aseguró la alcaldesa. Es el izquierdo en sentido a Fornela. En el derecho, se acumulaban ayer los sedimentos, pero los daños no son estructurales y el trabajo se centró en habilitarlo como paso circunstancial en el marco de una obra declarada de urgencia por la institución provincial. Asegura Henar García que si la riada no se llevó por completo la carretera de Fornela en este punto es gracias a la estructura de hormigón del antiguo puente sobre el que fue construida. Se mantiene unos metros por debajo de la calzada e hizo de elemento de contención.

El carril habilitado se abrió a las 19.00 horas para permitir la circulación durante la noche, pero con el aviso de que a las 8.00 horas de hoy se reanudarán los trabajos con maquinaria pesada y eso obliga a volver a cortar el acceso temporalmente. «Durante el día se habilitarán momentos puntuales para permitir la entrada y salida de vehículos», explicaron desde el Ayuntamiento de Peranzanes, sin poder precisar todavía los horarios.

El vicepresidente de la Diputación de León y responsable del área de Infraestructuras, Roberto Aller, visitó la zona cero junto al vicepresidente para el Bierzo, Luis Alberto Arias, y cargó duramente contra la Junta de Castilla y León, a la que culpa de «este desastre». «El corte de carreteras y su solución corresponden a la Diputación y estamos poniendo todo nuestro empeño en solucionarlo, pero los montes que tenían que haberse limpiado hace ya un año, tras los devastadores incendios que afectaron a esta y otras zonas de la provincia, siguen como estaban y han sido la causa de que se haya producido este desastre. La Junta de Castilla y León no ha hecho nada y estamos recogiendo los frutos de la inacción de quien verdaderamente tiene estas competencias», denunció el diputado.

Las playas fluviales

Lo que está más complicado es el acceso a Faro. Durante el día de ayer, apenas se ofreció información respecto a su estado, porque las labores se centraron en tratar de reponer el tráfico en la carretera principal y los técnicos no habían podido abrirse paso entre todo el material arrastrado. «Está muy afectado» fue lo único que alcanzó a asegurar la alcaldesa de Peranzanes. La que también ha quedado destrozada es la playa fluvial de Bárcena de la Abadía. Aquí, el material que corrió aguas abajo del Cúa «arrancó hasta las compuertas», aseguró el alcalde de Vega de Espinareda, Javier Salgado, que ha pedido ayuda a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para que Tragsa retire los troncos y la maleza que han colmatado también la playa fluvial de su localidad, bloqueando las compuertas e impidiendo su apertura para tratar de limpiar el caudal. «El agua baja como chocolate», describió el regidor.

En Vega de Espinareda, les dio tiempo a abrir una de las compuertas y eso fue lo que impidió un desbordamiento mayor del caudal y daños más cuantiosos. Los trabajadores municipales se centraron en limpiar el césped y la zona exterior de este espacio de recreo, ante la imposibilidad de meter la mano en el río. Habrá que esperar a que el agua vaya clareando para poder actuar. Hace dos semanas que está playa fluvial —una de las más concurridas de Bierzo— abrió al baño y ahora se enfrenta a la incertidumbre de su nueva reapertura y con la celebración del Espina Fest a poco más de una semana. Salgado aseguró que para entonces, la zona verde estará disponible seguro y también la piscina infantil. Lo que no puede garantizar un estado óptimo del agua.

Una llamada directa del alcalde de Vega advirtió a la alcaldesa de Cacabelos, Irene González, de lo que acontecía. La avisó para que abriera las compuertas a la altura de su municipio y evitar, así, más años a su zona de baño. Finalmente, solo se vio el agua colmatada de logo, sin haberse producido desbordamientos en la periferia.

Además de dañar la estructura de la carretera en el puente ubicado a unos 30 metros de inicio del acceso a Faro, la riada de agua, lodo, piedras y troncos afectó también a tubo de la fibra óptica, por lo que la incomunicación fue doble en los pueblos del Valle de Fornela, donde los vecinos contemplaron atónitos una escena dantesca ahora ejecutada por el agua, como en verano vieron arder sus montes entre la voracidad de unas llamas también sin precedentes. Encima, la alerta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantuvo a todos en vilo durante la jornada de ayer, por avisos amarillos por lluvias y tormentas con probabilidad de rachas muy fuertes.