Una mujer devuelve una mochila con 700 euros que se encontró en Bembibre

La Guardia Civil ha entregado a su legítima propietaria una mochila que había sido hallada por una ciudadana en un banco de la Plaza Mayor de Bembibre y entregada posteriormente en dependencias oficiales. Los hechos tuvieron lugar cuando una mujer localizó una mochila aparentemente extraviada y la entregó en el Puesto de la Guardia Civil de Bembibre para tratar de localizar a su propietaria.

Tras recibir la mochila, el Puesto Principal de Bembibre realizó diversas gestiones e indagaciones encaminadas a identificar a su propietario, logrando contactar con su dueña, quien pudo acreditar su propiedad y recuperar sus pertenencias, entre las que se hallaban 700 € en metálico, varias cartillas de entidades bancarias, documentación y otros objetos personales.

La Guardia Civil quiere agradecer la actitud ejemplar de la ciudadana que encontró la mochila y la entregó en el Puesto Principal de Bembibre, destacando que este tipo de gestos benefician a toda la sociedad y son un ejemplo de solidaridad y responsabilidad.

Asimismo, recuerda la importancia de entregar en dependencias policiales cualquier objeto hallado para facilitar su devolución a sus legítimos propietarios, una actuación que permite recuperar efectos extraviados y evitar posibles perjuicios a sus titulares.