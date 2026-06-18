El comercio de Ponferrada da la bienvenida al verano con una nueva edición de la 'Flower Power'

Publicado por Alejandra Cascallana Ponferrada Creado: Actualizado:

Ponferrada se prepara para vivir un intenso fin de semana de actividad en sus calles con la celebración de la tercera edición de la Flower Power, una cita que volverá a transformar el centro de la ciudad en una gran fiesta de bienvenida al verano con playa urbana, piscina, hinchables, talleres infantiles, música y animación comercial.

La iniciativa, impulsada por la asociación El Centro Mola con la colaboración del Ayuntamiento de Ponferrada, se desarrollará durante el viernes y el sábado con el objetivo de atraer público al centro, dinamizar el comercio local y convertir las calles en un espacio de ocio para vecinos y visitantes. La gran novedad de esta edición será la incorporación de una piscina que complementará la ya tradicional playa de arena instalada en pleno centro de la ciudad, para que los más pequeños puedan darse un baño en una zona habilitada especialmente para ellos, que contará con todas las medidas de seguridad y servicio de socorrismo.

Además, la programación incluirá hinchables, talleres infantiles, animación musical y numerosas actividades organizadas por los establecimientos asociados. Los comercios participantes ampliarán su horario de apertura hasta las 22.00 horas y muchos de ellos ofrecerán promociones especiales, descuentos, ambientación temática, DJs y diferentes propuestas para sus clientes.

La fiesta continuará por la noche con una degustación de mojitos y caipiriñas para los clientes de los establecimientos adheridos y culminará con la actuación de la orquesta New Fénix, que pondrá música y ambiente a las calles del centro hasta bien entrada la noche.

Durante la presentación del evento, el concejal de Comercio, David Pacios, destacó que estas actividades persiguen «sacar a la gente a la calle» y favorecer la actividad económica del comercio y la hostelería local. En la misma línea, el presidente de El Centro Mola, Iván Rodríguez, subrayó que la Flower Power se ha consolidado como una de las grandes citas de bienvenida al verano y una oportunidad para mostrar la vitalidad del comercio de proximidad.

La Flower Power será uno de los principales atractivos de un fin de semana especialmente animado en Ponferrada, pero no el único. El sábado por la mañana se celebrará la V edición de «Música en la Calle», organizada junto a la Escuela de Música Ciudad de Ponferrada, mientras que por la tarde los aficionados bercianos podrán seguir el partido de la SD Ponferradina a través de la pantalla gigante instalada en La Rosaleda. Un completo programa de actividades que convertirá la ciudad en un punto de encuentro para el ocio, la música, las compras y el deporte.