El PP denuncia la dilatación eterna de la licitación del primer tramo de la A-76

El primer tramo de la A-76, para la que no hay fechas de inicio de obras, enlazaría aquí, en Villamartín de la Abadía.ana f. barredo

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

Los diputados del PP de León y Ourense en el Congreso insisten en preguntar al Gobierno central sobre los plazos para la licitación de las obras de construcción del primer tramo de la autovía A-76, entre Villamartín de la Abadía y Requejo. Un proyecto ya anunciado pero que todavía no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que "debería licitarse entre junio y septiembre de 2026", defienden las leonesas Silvia Franco y Esther Muñoz y los ourensanos Celso Delgado, Ana Vázquez y Rosa Quintana, que denuncian que, a estas alturas, el Ejecutivo todavía "elude comprometer una fecha cierta de licitación".

A la pregunta que los populares plantearon, el Ministerio de Transportes ha respondido asegurando que "se encuentra entre las prioridades de actuación, de acuerdo con la planificación vigente y las disponibilidades presupuestarias”; pero eso no sirve porque -dicen- es una generalidad. "Una vez más, el Gobierno elude comprometer una fecha concreta de licitación de las obras, refugiándose en utilizar la referencia general de que se encuentra entre las prioridades de actuación del Ministerio y condicionada por disponibilidades presupuestarias, cuando sabemos que no hay cuentas desde 2023 y no sabemos si el compromiso para 2027 se cumplirá", aseguró Silvia Franco.

Los diputados del PP hacen memoria de los retrasos que acumula esta ansiada infraestructura, una "licitación de obras esperadísima que el Gobierno no ha parado de dilatar", lamentan, recordando que ya en febrero de 2023, Transportes aseguró que estaba trabajando para licitar aquel año las obras del primer tramo con un presupuesto de 126 millones de euros. Y que en diciembre de ese mismo ejercicio, el propio ministro Óscar Puente anunció que a finales de 2024, podría salir la licitación. Lo mismo -recalcan- el pasado mes de octubre, cuando Puente dijo que la licitación se haría antes de que terminara 2025.

"Todos estos compromisos oficiales fueron flagrantemente incumplidosm de modo que el escepticismo de los vecinos de El Bierzo y Valdeorras sobre una rápida licitación de obras es muy grande. Exigimos certezas", afirman los diputados del PP.